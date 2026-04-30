Εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο το α’ τρίμηνο καθιστώντας την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο

De facto ενεργειακός κόμβος έχει γίνει πλέον η Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία για τις εξαγωγές, τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια, όσο και στο φυσικό αέριο.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αριθμοί του ΑΔΜΗΕ για το Μάρτιο ανέδειξαν για ακόμη ένα μήνα την έντονη εξαγωγική τάση στην ηλεκτρική ενέργεια. Η χώρα μας είχε στο ισοζύγιο περίπου +1.100 GWh, τη στιγμή που οι εξαγωγές ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 204% και οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 72%.

Αν δούμε την εικόνα σε επίπεδο α’ τριμήνου, η χώρα μας σημείωσε ρεκόρ καθαρών εξαγωγών 3.442 GWh, ξεπερνώντας μέσα σε τρεις μήνες ήδη τις συνολικές καθαρές εξαγωγές του 2025. Κατ’ επέκταση, το γεγονός ότι διανύουμε το δεύτερο συναπτό έτος που η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας – και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό – σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή τάση, αλλά για μια πιο δομική στροφή.

Σημαντική άνοδος παρατηρείται και στην περίπτωση του φυσικού αερίου, με βάση τα δεδομένα που δημοσιεύει ο ΔΕΣΦΑ. Κατά το α’ τρίμηνο οι εξαγωγές από τα διάφορα σημεία στα σύνορα ανήλθαν σε 5,99 TWh, ήταν δηλαδή υπερτριπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το μεγαλύτερο μέρος τους έγινε μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου (4,7 TWh), ενώ οι εξαγωγές από τον αγωγό IGB στην Κομοτηνή έφτασαν τις 1,02 TWh. Οι αντίστοιχες από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν 0,27 TWh.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι δημοπρασίες του Καθέτου Διαδρόμου ακόμα δεν έχουν αποφέρει καρπούς και οι σχετικές ποσότητες είναι σχεδόν μηδενικές. Άρα, στο εξής εφόσον επιλυθεί η κατάσταση σε αυτό το σκέλος, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να ανέβουν ακόμα περισσότερο.