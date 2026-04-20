Ελεγκτικό Συνέδριο για Κτηματολόγιο: Επιταχύνεται το έργο έως το τέλος του 2026, ήδη στις 600 εκατ. οι ψηφιοποιημένες σελίδες

Σε φάση επιτάχυνσης περνά το Κτηματολόγιο, όπως καταγράφει σε έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2026 και με 600 εκατ. σελίδες να έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί.

Η εικόνα που περιγράφει το ελεγκτικό συνέδριο για το Κτηματολόγιο δείχνει ότι, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, το έργο έχει μπει σε «τροχιά», καθώς μεγάλο μέρος του παλιού αρχείου των Υποθηκοφυλακείων περνά πλέον σε ψηφιακή μορφή, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο όγκος των πράξεων που διεκπεραιώνονται και επεκτείνονται οι υπηρεσίες που γίνονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ελέγχου 5/2025, σήμερα 27,85 εκατ. δικαιώματα, δηλαδή πάνω από το 71% του συνόλου, βρίσκονται ήδη σε λειτουργούν Κτηματολόγιο. Παράλληλα, άλλα 10,82 εκατ. δικαιώματα, σχεδόν το 28%, βρίσκονται σε φάση ανάρτησης. Με αυτά τα δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει πλέον περάσει σε στάδιο είτε λειτουργίας είτε τελικής επεξεργασίας.

Το πιο βαρύ κομμάτι του εγχειρήματος αφορά την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου από τα 390 πρώην Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Πρόκειται για 600 εκατ. σελίδες που περιλαμβάνουν μεταγραφές, υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις και ευρετήρια. Η μεταφορά αυτού του όγκου πληροφορίας σε ψηφιακό περιβάλλον αλλάζει πρακτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα τίτλων και η πρόσβαση στα στοιχεία των ακινήτων, περιορίζοντας την εξάρτηση από το χαρτί και τις φυσικές επισκέψεις στις υπηρεσίες.

Η πρόοδος αποτυπώνεται και στον ρυθμό διεκπεραίωσης των πράξεων. Το 2024 ολοκληρώθηκαν 251.000 πράξεις, το 2025 ο αριθμός ανέβηκε στις 650.000, ενώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ήδη ολοκληρωθεί 247.000 πράξεις. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 79.200 ολοκληρώσεις πράξεων και εκδόσεις πιστοποιητικών σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις μεγάλες εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευθεί στα βασικά κτηματολογικά γραφεία. Στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας αποτύπωσης, οι εκκρεμότητες έχουν περιοριστεί κατά 80%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μείωση φτάνει το 90%. Αυτό είναι κρίσιμο για την αγορά ακινήτων, καθώς εκεί εντοπιζόταν μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων που επηρέαζαν μεταβιβάσεις, εγγραφές πράξεων και σειρά άλλων διαδικασιών.

Παράλληλα προχωρά και η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών. Από το 2021 έως σήμερα έχουν προστεθεί 12 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ περισσότερες από 1 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Από αυτές, 560.000 έγιναν μέσα στο 2025 και άλλες 185.000 έχουν καταγραφεί μέσα στο 2026 έως τώρα. Επιπλέον, περισσότερες από 310.000 εγγραπτέες πράξεις έχουν ολοκληρωθεί με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης, στοιχείο που δείχνει ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στην ψηφιοποίηση αρχείων, αλλά επεκτείνεται και στην αυτοματοποίηση της επεξεργασίας.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι η πλήρης μετάβαση των εφαρμογών και των δεδομένων σε υποδομές cloud, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026. Η μετάβαση αυτή συνδέεται με την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων, την απομακρυσμένη έρευνα, την ταχύτερη αναζήτηση ψηφιοποιημένων εγγράφων και τη συνολικά ευκολότερη πρόσβαση πολιτών και επαγγελματιών στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η πρόοδος του έργου συνδέεται άμεσα με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, καλύτερη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, μείωση του κόστους συναλλαγών και περιορισμό των καθυστερήσεων. Ταυτόχρονα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των ιδιοκτησιακών καθεστώτων, την καταγραφή της δημόσιας περιουσίας και την ανάγκη να κλείσουν τα τελευταία επιχειρησιακά κενά μέχρι την τελική ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2026.