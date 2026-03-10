ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 5,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

Άνοδο 5,3% σημείωσε η παραγωγή της βιομηχανίας στη χώρα τον Ιανουάριο, ενώ η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 1,1%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεταβολές στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση 22,5% στον δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 1,1% στον δείκτη μεταποίησης, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο να σημειώνεται στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στον δείκτη παροχής νερού κατά 3,4% και στον δείκτη ορυχείων-λατομείων κατά 16,2%. Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιανουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.