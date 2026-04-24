ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 9,8% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το δ’ τρίμηνο του 2025

Αύξηση 9,8% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν το δ’ τρίμηνο του 2025, καθώς αυτό διαμορφώθηκε από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5,3%, φτάνοντας τα 43,9 δισ. ευρώ από 41,7 δισ. ευρώ, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε βελτίωση, αν και παρέμεινε αρνητικό.

Παράλληλα, καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,74 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ’ τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,62 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,26 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,54 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 1,05 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το δ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,93 δισ. ευρώ από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.