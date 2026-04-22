ΕΛΣΤΑΤ: Στα 362,9 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το δ’ τρίμηνο

Στα 362,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το δ’ τρίμηνο του 2025, από 365 δισ. ευρώ περίπου το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ για το δημόσιο χρέος και τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης, τα έσοδα ανήλθαν σε 35,4 δισ. ευρώ από 35,3 δισ. ευρώ, με τους φόρους σε εισόδημα και περιουσία να διαμορφώνονται σε 8,16 δισ. ευρώ και τις κοινωνικές εισφορές σε 8,17 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 36 δισ. ευρώ από 34,1 δισ. ευρώ, με τις πρωτογενείς δαπάνες να φτάνουν τα 33,9 δισ. ευρώ.

Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,65 δισ. ευρώ, οι κοινωνικές παροχές σε 12,7 δισ. ευρώ, ενώ οι επιδοτήσεις υποχώρησαν στα 661 εκατ. ευρώ.