ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση της ανεργίας στο 8,2% τον Νοέμβριο του 2025

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,6% από 12,3% τον Νοέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 6,3% από 7,5%
Το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα υποχώρησε στο 8,2% τον Νοέμβριο του 2025, από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 9,7% του Νοεμβρίου 2024 και το 8,6% του Οκτωβρίου 2025,σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (3,4%), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,6% από 12,3% τον Νοέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 6,3% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15 – 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,6% από 21,2% τον Νοέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.937.797 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).

