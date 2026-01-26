Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Άμεσες παρεμβάσεις για το εμπόριο – Στο επίκεντρο η στήριξη των ΜμΕ

Το ελληνικό εμπόριο χρειάζεται άμεσα μέτρα ώστε να μπορέσει να σταδιοδρομήσει στον επιχειρηματικό τομέα, και να ανταπεξέλθει στις πιέσεις της εποχής, ήταν το μήνυμα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) που περιγράφει το 2026 ως μια χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων και ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ, που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, παρουσία εκπροσώπων του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, υπογράμμισε ότι το ελληνικό εμπόριο δοκιμάζεται καθημερινά από τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, επισημαίνοντας ότι το 2026 δεν μπορεί να χαθεί χωρίς συγκεκριμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΕΣΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, με παρεμβατικό και τεκμηριωμένο λόγο, καταθέτοντας σαφείς προτάσεις και ξεκάθαρες θέσεις. «Στόχος μας είναι η υπεράσπιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το δικαίωμα των εμπόρων σε ένα δίκαιο και λειτουργικό επιχειρηματικό περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, Παύλος Πολιτάκης, καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος.