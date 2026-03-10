Έρευνες υδρογονανθράκων χωρίς καθυστερήσεις θέλει η ΕΔΕΥΕΠ – Ενδιαφέρον από ΔΕΠΑ για συμβόλαιο προμήθειας

Την ύπαρξη κυρίως φυσικού αερίου στο υπέδαφος των τεσσάρων οικοπέδων που ανέλαβαν οι Chevron – HELLENiQ Energy μαρτυρούν οι πρώιμες ενδείξεις, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε σήμερα (10.3.2026) στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ο Αριστοφάνης Στεφάτος, επικεφαλής της δημόσιας εταιρείας διαχείρισης υδρογονανθράκων, ΕΔΕΥΕΠ.

Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσει κανείς για συγκεκριμένες ποσότητες φυσικού αερίου, και έτσι η ΕΔΕΥΕΠ παραμένει προς το παρόν επιφυλακτική. Σταδιακά, η διενέργεια των δισδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών θα δώσει μια πιο σαφή εικόνα για πιθανούς στόχους στο υπέδαφος. Απώτερος στόχος είναι η διεξαγωγή ερευνητικών γεωτρήσεων για τον ακριβή προσδιορισμό των τυχόν απολήψιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Στεφάτος είπε επίσης ότι σκοπός της Πολιτείας είναι να γίνουν τα διάφορα στάδια ερευνών που προβλέπουν οι συμβάσεις εγκαίρως και δίχως παρατάσεις. «Όπου έχουν δίκιο οι πετρελαϊκές θα τις βοηθήσουμε, όπου έχουν άδικο και καθυστερούν θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία από τις συμβάσεις και το Νόμο ώστε να τις πιέσουμε», σχολίασε.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Upstream, Τάσος Βλασσόπουλος, που στάθηκε στη σημασία της σύμπραξης του ομίλου με τη Chevron.

«Η σύμπραξη με τη Chevron συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία και την ισχυρή ελληνική παρουσία. Η Chevron έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε έρευνα και εξόρυξη σε μεγάλα βάθη και γνώση της Ανατολικής Μεσογείου. Η HELLENiQ είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της χώρας και ως HELLENiQ Upstream διαθέτουμε παρουσία εδώ και δεκαετίες στον κλάδο. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα αξιόλογο ερευνητικό πρόγραμμα», σημείωσε.

Τέλος, το δικό του στίγμα έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, που τόνισε ότι σε περίπτωση μιας ανακάλυψης, η εταιρεία ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει μακροχρόνιο συμβόλαιο εφοδιασμού με αέριο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, μειώνοντας τις εισαγωγές αερίου από τρίτες χώρες. Επίσης, τόνισε ότι μια τέτοια σύμβαση θα χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστική τιμή.