ESM: Δυσοίωνο μήνυμα για τις επιπτώσεις του πολέμου – Η ζημιά δεν θα διορθωθεί εύκολα

Ο διευθυντής του ESM (European Stability Mechanism), Πιερ Γκραμένια, εξέφρασε την ανησυχία του για τα όσα θα αφήσει πίσω του σε παγκόσμιο επίπεδο ο πόλεμος στο Ιράν, που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλα πλήγματα στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Γκραμένια υπογράμμισε ότι οι αγορές δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης μέχρι τώρα, επισημαίνοντας πως «ενεργούν με τη λογική ότι η κρίση θα τελειώσει σύντομα», και προσθέτοντας ότι «οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι είναι πιο εύκολο να αρχίσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις».

Όσο για το μέλλον, ήταν ξεκάθαρος σχετικά με τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, αφού «η αναταραχή που έχει προκληθεί από τον πόλεμο έχει κάνει ζημιά που δεν θα διορθωθεί εύκολα». Ο επικεφαλής του ESM τόνισε ότι «η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα ομαλοποιηθεί γρήγορα» και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επιβάρυνση των τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής.

Παράλληλα, ανέφερε πως οι αγορές εμφανίζονται πιο αργές στο να ενσωματώσουν τα πραγματικά δεδομένα της κρίσης, αν και, «τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται περισσότερο σε στάση αναμονής». Έκανε εγκωμιαστικό σχόλιο για την ΕΕ, λέγοντας πως «στις προβλέψεις της επέδειξε μεγαλύτερο ρεαλισμό από άλλους οργανισμούς και από τις αγορές».

Ο Γκραμένια στάθηκε και στο θέμα του πληθωρισμού που είναι ήδη εκτός στόχου και «φτάνει πλέον στην περιοχή του 3. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σημαντικό «να καταλάβουμε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς αυτές μεταφράζονται άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Σε καλύτερη θέση η Ελλάδα

Μιλώντας για τη διαφορά με την παγκόσμια κρίση του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι τότε ο πληθωρισμός αυξήθηκε «από σχεδόν μηδενικά επίπεδα». Σημείωσε πως τα επιτόκια σήμερα είναι σε υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι «ο αντίκτυπος είναι ταχύτερος», ενώ «τα περιθώρια ελιγμών των κρατών είναι μικρότερα» λόγω των επιβαρύνσεων από την πανδημία.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο επικεφαλής του ESM δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι σε καλύτερη θέση τώρα σε σχέση με πριν από 4 χρόνια, καθώς έκαναν δομικές μεταρρυθμίσεις και τώρα απολαμβάνουν τα αποτελέσματα» και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κάτι που ενισχύει τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλώνοντας ότι «αν δείτε το μέσο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην ΕΕ είναι περίπου 90%», το οποίο «είναι πολύ λιγότερο από τις ΗΠΑ ή την Κίνα» και επισημαίνοντας πως η Ευρώπη διαθέτει ένα πλαίσιο που επιβάλλει κανόνες και περιορισμούς.

Αναφερόμενος στις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης, υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι «στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα», ώστε να μην δημιουργούν μόνιμες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να υπονομεύεται ο στρατηγικός στόχος της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με τον Γκραμένια, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα στρατηγικής και ενεργειακής αυτονομίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη από κάθε περιοχή του κόσμου ως προς την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.