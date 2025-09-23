Eurelectric: Η ενίσχυση της ζήτησης και της ευελιξίας στην ηλεκτρική ενέργεια είναι κομβικής σημασίας για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης

Η αυξημένη συμμετοχή των καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2024, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της ζήτησης, μείωσαν τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 82 €/MWh από 227 €/MWh το 2022, σύμφωνα με το Power Barometer 2025 της Eurelectric. Παρά την πτώση αυτή, οι απότομες αυξήσεις των περιφερειακών τιμών και η αστάθεια της αγοράς παραμένουν. Για τη σταθεροποίηση της αγοράς, η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό και να επενδύσει σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ευελιξία με σκοπό τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ενέργειας που να παρέχει προσιτή ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε την πορεία του προς την αποανθρακοποίηση το 2024, με τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια να αντιπροσωπεύουν συνολικά το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αυξημένο μερίδιο καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε στην πτώση των μέσων τιμών χονδρικής στην ΕΕ στα 82 €/MWh το 2024 σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο των 227 €/MWh το 2022. Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν στην εσωτερική αγορά, με τις περιοχές που εξακολουθούν να εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα να καταγράφουν υψηλότερες τιμές.

Παρόλο που ορισμένες περιοχές, ειδικότερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, βρέθηκαν αντιμέτωπες με επίμονες αυξήσεις τιμών, οι τιμές υπερέβησαν κατά μέσο όρο τα 150 €/MWh μόνο στο 6,9% του χρόνου μέσα το 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 69% το 2022. Την ίδια στιγμή, οι τιμές είχαν αρνητική πορεία στο 3,6% του χρόνου κατά μέσο όρο, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι περίοδοι υπερπροσφοράς παραμένουν πρόκληση.

«Για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς, θα πρέπει να επενδύσουμε σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και συστήματα ευελιξίας. Ταυτόχρονα, η χαμηλή ζήτηση παραμένει τροχοπέδη για τη διατήρηση βιώσιμων/σταθερών επενδύσεων» ανάφερε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, για την ακρίβεια, αυξήθηκε μόνο κατά 1% το 2024, εξακολουθώντας να είναι κατά 7% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2021, ένδειξη ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη πλήρως ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση. Η παροχή κινήτρων για τον εξηλεκτρισμό θα είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου του 32% έως το 2030, όπως ορίζεται στη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία.

Για τον σκοπό αυτό, η Eurelectric καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό σε όλους τους τομείς, όπως μεταφορές, θέρμανση και βιομηχανία, παράλληλα με τη θέσπιση αποτελεσματικών σημάτων επενδύσεων για τα δίκτυα και τις λύσεις ευελιξίας, ώστε να διασφαλιστεί η εξισορρόπηση του συστήματος.