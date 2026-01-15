Μακρο-οικονομία

Έχουν θανατωθεί 470.274 αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

Στα 57 τα νέα κρούσματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ
Από τον Αύγουστο του 2024, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο περίπου, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα ενώ έχουν θανατωθεί 470.274 ζώα, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Πρόκειται για επικαιροποιημένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ αναφορικά με το αποτέλεσμα της εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, για την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

eulogia statistika

Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας και Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2).

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Το ΥπΑΑΥ υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μακρο-οικονομία
