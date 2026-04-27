Φορολογικά έσοδα 17,2 δισ. ευρώ «στήριξη» για τον προϋπολογισμό – Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζουν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο τέλος του α΄ τριμήνου, με τα στοιχεία του Μαρτίου να ενισχύουν το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τα δημοσιονομικά τα έσοδα από φόρους και ειδικότερα από ΕΦΚ ευνόησαν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο α΄ τρίμηνο του 2026 που ανήλθε σε 1,469 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 111 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και έναντι πλεονάσματος 1,610 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,369 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,732 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,498 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ και προκύπτει εξαιρώντας ποσό ύψους 208 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 439 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και ποσό ύψους 464 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,508 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Ωστόσο περιλαμβάνουν ποσό ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ποσά αυτά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,402 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 438 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,464 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 5,729 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 183 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 116 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος είναι μειωμένοι κατά 108 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα άλλα έσοδα

Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου. Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 1,834 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με ποσό 1,754 δισ. ευρώ να αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 82 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εξαιρουμένου αυτού, τα εν λόγω έσοδα ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 756 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό 177 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, αυξημένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,928 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 1,744 δισ. ευρώ, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,931 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 201 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 1,730 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,522 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 812 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από φόρους μετά επιστροφών κατά 503 εκατ. ευρώ, καθώς και των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ.