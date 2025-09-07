Γιατί η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου 2025 γεννά ερωτηματικά και για το 2026

Με ρυθμό 1,7% έτρεξε το ΑΕΠ κατά το β΄ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με την χθεσινή (05.09.2025) έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Με το πρώτο μισό της χρονιάς βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ να «γράφει» ανάπτυξη γύρω στο 2%, δημιουργείται ένα χάσμα το οποίο πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος του προϋπολογισμού 2025 για το ΑΕΠ (2,3%). Το συμπέρασμα είναι πως αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη επιτάχυνση στο β΄ εξάμηνο, ο φετινός ρυθμός κινδυνεύει να βγει χαμηλότερα, κάτι που «χαμηλώνει» τη βάση και για το 2026.

Ποια είναι η εικόνα του β’ τριμήνου και γιατί είναι πρόβλημα για όλο το έτος και για το 2026

Το 1,7% του β΄ τριμήνου δεν είναι καταστροφικό (δεδομένης μάλιστα της μηδαμινής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη), είναι όμως χαμηλότερο από ό,τι αναμενόταν και είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο στόχος για τον ετήσιο ρυθμό επέκτασης του ΑΕΠ.

Από πλευράς οικονομικού επιτελείου, δηλώνεται πως παρά την επιβράδυνση «ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης παραμένει εντός στόχων». Γεγονός είναι πως με ένα πρώτο εξάμηνο κοντά στο 2% κατά μέσο όρο, το β΄ εξάμηνο θα πρέπει να τρέξει αισθητά ταχύτερα για να γεφυρώσει το κενό. Για να επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού για 2,3% στο σύνολο του 2025, τα δύο επόμενα τρίμηνα χρειάζεται να κινηθούν με ένα μέσο 2,65% σε ετήσια βάση – μια «απόσταση» αρκετά μεγάλη σε σχέση με το 1,7%. Σε διαφορετική περίπτωση, το 2025 θα κλείσει πιο χαμηλά από τον σχεδιασμό και η οικονομία θα μπει στο 2026 από μικρότερη «βάση» όσον αφορά ΑΕΠ, ακόμη κι αν του χρόνου διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί ανάπτυξης. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό ως carry-over, είναι που γεννά ερωτηματικά για την επόμενη χρονιά.

Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά; Σημαίνει πως ακόμη και αν η ελληνική οικονομία «πιάσει» αξιοπρεπείς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη χρονιά και συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, η αφετηρία από χαμηλότερο παρανομαστή έχει ως συνέπεια μικρότερα απόλυτα μεγέθη και στενότερο δημοσιονομικό περιθώριο.

Και όσο μικραίνει η «πίτα» τόσο στενεύουν οι δυνατότητες. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερα ή πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης και ελαφρύνσεις, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε αυξήσεις μισθών Δημοσίου και συντάξεων.

Παράλληλα μεγαλώνει η πιθανότητα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανακατανομές πιστώσεων, μεταθέσεις πληρωμών και επενδυτικών δαπανών κ.α.

Το κυριότερο, ωστόσο, είναι πως το μικρότερο ΑΕΠ επιβαρύνει τον λόγο χρέους περιορίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί και κάνοντας τις αγορές πιο ευαίσθητες σε «κακές» ειδήσεις που αφορούν στην ελληνική οικονομία.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει πως αν το ονομαστικό ΑΕΠ του 2025 είναι 242,4 δισ. ευρώ και το χρέος περίπου 361,2 δισ., τότε με ανάπτυξη 2,3% το 2025 ο λόγος χρέους/ΑΕΠ πέφτει στο 149,1%. Αν όμως η ανάπτυξη βγει χαμηλότερη κατά 0,3 μονάδες, το ΑΕΠ φτάνει περίπου 241,7 δισ. ευρώ και ο λόγος χρέους/ΑΕΠ ανεβαίνει κοντά στο 149,5%. Δηλαδή, από μια «μικρή» απόκλιση στον ρυθμό, ο δείκτης χειροτερεύει περίπου μισή μονάδα.