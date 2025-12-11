Μακρο-οικονομία

Γιώργος Κώτσηρας: Ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

«Συνιστά σαφή διεθνή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και επισφραγίζει την οριστική επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων»
Γιώργος Κώτσηρας
Γιώργος Κώτσηρας (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Κώτσηρας «η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, αποτελεί ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας.

Συνιστά σαφή διεθνή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και επισφραγίζει την οριστική επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων.

Από επίκεντρο της κρίσης πριν από μια δεκαετία, η χώρα μας επανέρχεται δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως δύναμη ευθύνης και αξιόπιστος εταίρος, αφήνοντας οριστικά πίσω μια τραυματική εποχή, κατά την οποία η θέση της στην Ευρώπη τέθηκε εν αμφιβόλω.

Σήμερα, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έχει ανακτήσει το κύρος της και αποτελεί παράδειγμα υπευθυνότητας. Η σκληρή δουλειά, οι γενναίες μεταρρυθμίσεις και οι κόποι των Ελλήνων πολιτών δικαιώνονται.

Έχοντας την τιμή να συνεργάζομαι με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χαρά μου για την εκλογή του είναι διπλή- τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για όσα σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Με την εμπειρία, τη μεθοδικότητα, το στρατηγικό του όραμα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους ομολόγους του, είναι ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί του Eurogroup. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας».

Μακρο-οικονομία
