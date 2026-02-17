Η Allianz Trade αναβαθμίζει 36 οικονομίες – Θετική αξιολόγηση για την Ελλάδα από την ανάλυση κινδύνου

Η Allianz Trade σε μια ανάλυση που δημοσιεύει αξιολογεί οικονομικές προοπτικές, κινδύνους σε 83 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μέσα από την ανάλυση της Allianz Trade, η εικόνα για την Ελλάδα είναι θετική και σταθεροποιητική.

Η ανάλυση βασίζεται σε ένα τριμηνιαίο μοντέλο ανάλυσης κινδύνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη μακροοικονομικά δεδομένα και αποκλειστικά στοιχεία της Allianz Trade. Εν τω μεταξύ, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφοντας διαδοχικά τρίμηνα υπεραπόδοσης.

Οι αξιολογήσεις της Allianz Trade προσφέρουν ολοκληρωμένη εικόνα για το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για παράγοντες βιωσιμότητας που επηρεάζουν τις τάσεις κινδύνου μη πληρωμής σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Η σταθερή ανάκαμψη και τα ρεκόρ επενδύσεων οδηγούν την ελληνική οικονομία μπροστά

Η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική, στηριζόμενη σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Η Ελλάδα παραμένει από τους βασικούς δικαιούχους του προγράμματος Next Generation EU, αναμένοντας συνολικό ποσό σχεδόν ίσο με το 20% του ΑΕΠ της του 2021, μέσω συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων.

Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίτο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί το δέκατο έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Ελλάδα υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη ισχύ της εγχώριας ζήτησης.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης υπήρξε η έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατασκευές. Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών – ένα σημαντικό ορόσημο στη μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας προς πιο παραγωγική και επενδυτικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων αντανακλά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τη δυναμική δραστηριότητα στους κλάδους των κατασκευών και των υποδομών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την ανοδική πορεία της οικονομίας. Υπολογίζουμε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε λίγο κάτω από 2,0% το 2025, με οριακά μικρή μείωση να αναμένεται το 2026.

Περισσότερες αναβαθμίσεις, αλλά αυξανόμενη αβεβαιότητα

Παρά τις έντονες εμπορικές και γεωπολιτικές πιέσεις, το 2025 καταγράφηκε καθαρή βελτίωση του παγκόσμιου κινδύνου χώρας σύμφωνα με την Allianz Trade: 36 οικονομίες αναβαθμίστηκαν, ενώ μόλις 14 υποβαθμίστηκαν. Μεταξύ των χωρών που παρουσίασαν βελτίωση περιλαμβάνονται η Αργεντινή, το Εκουαδόρ, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία και το Βιετνάμ.

«Το 2025, οι αναβαθμίσεις καθοδηγήθηκαν κυρίως από ισχυρότερα μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, υποστηριζόμενα από πιο ευνοϊκές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος, η βελτιωμένη πολιτική σταθερότητα, η αποπληθωριστική πορεία και η ενισχυμένη εμπορική επίδοση αύξησαν την ανθεκτικότητα σε όλη την Ευρώπη (ιδίως στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία) και στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού», αναφέρει η Ana Boata, Επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας της Allianz Trade.

Αν και ο αριθμός των υποβαθμίσεων φαίνεται περιορισμένος, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2024 (από 5 σε 14). Επιπλέον, σημαντικές οικονομίες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στη λίστα, υπογραμμίζοντας τα επίμονα μεσοπρόθεσμα εμπόδια για τις επιχειρήσεις.

«Παρά τη γενική ενίσχυση της ανθεκτικότητας, θύλακες υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες. Πέρυσι, είδαμε επιδείνωση του μεσοπρόθεσμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε 7 αγορές, σε σύγκριση με 18 που σημείωσαν βελτίωση. Ωστόσο, οι επιδεινούμενες αγορές περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ – οικονομίες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή δεκαπλάσιο μέγεθος από εκείνο των χωρών που βελτιώθηκαν. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να διανύει μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν μια επιλεκτική, εξατομικευμένη ανά χώρα προσέγγιση, ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, προστατεύοντας παράλληλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για λεπτομερή, προσανατολισμένη στο μέλλον διαχείριση κινδύνου, που υπερβαίνει τους γενικούς δείκτες αξιολόγησης. Η σταθερή παρακολούθηση των συνθηκών μεταφοράς, των δημοσιονομικών τάσεων και των εμπορικών κινδύνων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη πρόβλεψη των κρίσιμων σημείων αλλαγής», καταλήγει η Aylin Somersan Coqui, CEO της Allianz Trade.