Η ΕΕ διπλασιάζει τους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα για να στηρίξει τη βιομηχανία απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό

Ευρωβουλευτές και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν χθες Δευτέρα (13.4.2026) να διπλασιαστούν οι τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα που εισάγεται από τρίτα κράτη ώστε να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, που είναι αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό από την Κίνα, που διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες σε χαμηλές τιμές.

Κυβερνήσεις και αντιπρόσωποι της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την αύξηση στο 50% (από 25%) των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και στη μείωση κατά 47% των ποσοστώσεων στις εισαγωγές.

«Η δομή και η παγκόσμια θέση του ευρωπαϊκού χαλυβουργικού τομέα είναι θεμελιώδη στοιχεία για την στρατηγική αυτονομία μας και τη βιομηχανική ισχύ μας. Δεν μπορούμε κατά συνέπεια να παραβλέπουμε την παγκόσμια υπερπαραγωγή που έχει φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα», σχολίασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η απόφαση αυτή θα έχει συμβολή στην εξασφάλιση «της σταθερότητας που έχουν τόση ανάγκη οι παραγωγοί μας για να ευημερήσουν στην Ευρώπη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Με βάση τη συμφωνία, που ακολούθησε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είχε παρουσιαστεί την περασμένη χρονιά, οι ποσοστώσεις αδασμολόγητων εισαγωγών θα μειωθούν σε 18,3 εκατ. τόνους ετησίως, δηλαδή στο μισό από ό,τι σήμερα.

Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο του χάλυβα που εισήχθη στην ΕΕ το 2013, τη χρονιά μετά την οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η αγορά άρχισε να παρουσιάζει ανισορροπία λόγω υπερπαραγωγής, κυρίως στην Κίνα, που επιδοτεί μαζικά τη χαλυβουργία και πλέον παράγει πάνω από τον μισό χάλυβα ο οποίος διατίθεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν -εφόσον εγκριθούν από το ευρωπαϊκό συμβούλιο και την ολομέλεια του ΕΚ- σε προϊόντα που εισάγονται από όλες τις τρίτες χώρες, με εξαίρεση τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.