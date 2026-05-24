Η ΕΚΤ δέχεται πιέσεις για νέα αύξηση επιτοκίων – Μέτρα ζητά ο αυστριακός τραπεζίτης Κόχερ

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δέχεται νέες πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων

Οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται παγκοσμίως όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν, δείχνουν να φέρνουν όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ, δήλωσε ότι τον Ιούνιο η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν που θα δώσει βάσιμες ελπίδες για το τέλος του πολέμου, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg.

Ο πληθωρισμός πιθανότατα θα κινηθεί φέτος υψηλότερα από ό,τι αναμενόταν αρχικά, προκαλώντας νέα ανησυχία στους καταναλωτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της προηγούμενης κρίσης τιμών, δήλωσε ο ίδιος στο περιθώριο της συνόδου των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Μαΐου στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, η οικονομία εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική.

«Υπάρχουν πάντα σενάρια με πολύ μικρές πιθανότητες που μπορεί να αλλάξουν την εκτίμηση της κατάστασης, όμως αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα στη διατήρηση ή στην αύξηση των επιτοκίων. Και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις συζητήσεις μας στη λήψη μέτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόχερ.

Ενεργειακό σοκ και φόβοι στασιμοπληθωρισμού

Οι τελευταίες εκτιμήσεις ευρωπαϊκών θεσμών δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενδέχεται να κινηθεί κοντά στο 3% μέσα στο 2026, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Παράλληλα, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ενισχύοντας τα σενάρια στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.

Η Κομισιόν έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα περιοριστεί κοντά στο 0,9% για το 2026, καθώς η αύξηση του κόστους ενέργειας επιβαρύνει τη βιομηχανία, τις μεταφορές και την κατανάλωση.

Παράλληλα, τα υψηλά ενεργειακά κόστη αρχίζουν να περνούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές καταναλωτή.

Αλλάζουν οι προσδοκίες των αγορών

Το νέο περιβάλλον έχει ήδη επηρεάσει τις εκτιμήσεις των αγορών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, αρκετοί επενδυτές προεξοφλούσαν πιθανές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία εμφάνιζε σημάδια επιβράδυνσης.

Ωστόσο, η άνοδος στις τιμές ενέργειας και η επιστροφή πληθωριστικών πιέσεων αναγκάζουν πλέον την ΕΚΤ να εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό, ενώ οι αποφάσεις για τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πολέμου και των διεθνών τιμών ενέργειας.

Η ενέργεια στο επίκεντρο της κρίσης

Το βασικό πρόβλημα για την Ευρώπη παραμένει η ενεργειακή εξάρτηση και η αβεβαιότητα γύρω από τις προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι τιμές ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν δύσκολο συνδυασμό για την ΕΚΤ, καθώς από τη μία πλευρά η οικονομία επιβραδύνεται και απαιτεί στήριξη, από την άλλη όμως ο επίμονος πληθωρισμός περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν οι ενεργειακές πιέσεις συνεχιστούν, η Ευρωζώνη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αυξημένου κόστους δανεισμού, χαμηλής ανάπτυξης και διαρκών πληθωριστικών πιέσεων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για μια ευρωπαϊκή εκδοχή της ενεργειακής κρίσης της δεκαετίας του 1970.