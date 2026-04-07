Η ενεργοβόρος βιομηχανία ζητά επιδότηση πάνω στις τιμές της αγοράς παράλληλα με το μέτρο της αντιστάθμισης CO2

«Ναι μεν αλλά» απαντά η βιομηχανία στα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη παραγωγικών επιχειρήσεων που επωμίζονται υψηλό ενεργειακό κόστος.

Μετά τις δηλώσεις του Σπύρου Θεοδωρόπουλου από την πλευρά του ΣΕΒ και της Λουκίας Σαράντη από την πλευρά του ΣΒΕ, που επικροτούν μεν την πρωτοβουλία τονίζουν δε την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας, τις δικές της θέσεις δημοσιοποίησε και η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).

Η ΕΒΙΚΕΝ διαπιστώνει ότι τα μέτρα περιορίζονται κύρια στην ενίσχυση ενός υφιστάμενου μέτρου, εκείνου της Αντιστάθμισης CO2, που εφαρμόζεται από το 2013.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνη Κοντολέων, το μέτρο δεν αφορά το σύνολο των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Όπως εξηγεί, αυτή η ενίσχυση θα δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα επόμενα έτη θα διατεθούν τα ανάλογα ποσά από τα έσοδα από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 > 25% , λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 διατέθηκε μόλις 16.2% και το 2025 μέχρι στιγμής το 20%.

Προφανώς η μείωση των ΥΚΩ δεν επαρκεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΒΙΚΕΝ, για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους ενέργειας εκείνες οι βιομηχανίες που δεν επιδοτούνται από το μέτρο της Αντιστάθμισης, που αποτελούν και την πλειοψηφία.

Οπότε η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από την κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν το μέτρο που εχει εξαγγελθεί από την Κομισιόν και αφορά επιδότηση πάνω στις τιμές της αγοράς (CISAF), ώστε να εφαρμοστεί παράλληλα με το μέτρο της Αντιστάθμισης CO2 (κατάργηση συμψηφισμού).