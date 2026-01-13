«Καμπανάκια» από ΙΟΒΕ και ΕΣΕΕ για το λιανικό εμπόριο, stress test οι χειμερινές εκπτώσεις

Ανάσα από τις χειμερινές εκπτώσεις αναζητά το λιανεμπόριο, μετά μια εορταστική περίοδο που, σύμφωνα με την αγορά, δεν έδωσε την ώθηση που περίμεναν οι επιχειρήσεις, ενώ πληθαίνουν τα καμπανάκια από το ΙΟΒΕ και από την ΕΣΕΕ.

Από τη μία, η ΕΣΕΕ σε έρευνα της κατέγραψε ότι οι γιορτές έκλεισαν υποτονικά για την πλειονότητα των επαγγελματιών του λιανικού εμπορίου και από την άλλη, στο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Δεκέμβριο 2025, το κλίμα στον κλάδο έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα.

Στην πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική περίοδο 2025 – 2026, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, ποσοστό 52%, δήλωσαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι ενώ ένα ακόμη 32% είδε τις πωλήσεις να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Με άλλα λόγια, για μεγάλο μέρος της αγοράς οι γιορτές δεν έφεραν το πολυπόθητο «μαξιλάρι» που βοηθά να κλείσει καλύτερα η χρονιά.

Ακόμη πιο καθαρό είναι το μήνυμα μέσα στις επιχειρήσεις που είχαν πτώση. Το 46% μιλά για μείωση έως 10%, ενώ 34% για πτώση τζίρου από 11% έως 20%. Σε αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 4 στις 10 επιχειρήσεις, ποσοστό 42%, δήλωσαν μείωση τζίρου έως και 20%.

Στην κίνηση των καταναλωτών, τα πράγματα δεν διαμορφώθηκαν καλύτερα. Ποσοστό 41% δηλώνει μέτρια ικανοποίηση από την επισκεψιμότητα, ενώ 33% λίγο έως καθόλου ικανοποιημένο.

Το ότι «έσφιξε» η αγορά φαίνεται και στις κινήσεις των ίδιων των εμπόρων. Ποσοστό 42% έκανε προσφορές ή εκπτώσεις ήδη μέσα στις γιορτές, για να κινηθεί το εμπόρευμα. Σχεδόν οι μισοί από όσους έκαναν εκπτώσεις, ποσοστό 48%, έριξαν τιμές από 11% έως 20%. Παράλληλα, μόλις στο 13% των επιχειρήσεων οι συναλλαγές έγιναν κυρίως με μετρητά, κάτι που δείχνει πόσο «κυριαρχεί» το πλαστικό χρήμα στην καθημερινή αγορά.

«Σκοτεινό» βλέπουν το άμεσο μέλλον οι έμποροι

Την ίδια εικόνα επιφυλακτικότητας καταγράφει το ΙΟΒΕ. Όπως αναφέρεται στο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Δεκέμβριο 2025, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο έπεσε στις 97,2 μονάδες από 113,5 μονάδες τον Νοέμβριο. Πρόκειται για μέτρηση που δεν δείχνει τον τζίρο που ήδη έγινε, αλλά το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις το σήμερα και το άμεσο μέλλον.

Στη μέτρηση του ΙΟΒΕ οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μένουν μεν θετικές, αλλά πιο αδύναμες, ενώ οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου επίσης υποχωρούν. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι τα αποθέματα, που κλιμακώνονται απότομα καθώς αυτό σημαίνει ότι περισσότερα προϊόντα μένουν στα ράφια και οι επιχειρήσεις μπαίνουν στις εκπτώσεις με μεγαλύτερη πίεση να «ξεστοκάρουν», συχνά με κόστος στο περιθώριο κέρδους.

Η ΕΣΕΕ και το ΙΟΒΕ δείχνουν η εικόνα της εμπορικής αγοράς «χάλασε» στο κλείσιμο του 2025, ενώ και οι προσδοκίες γίνονται πιο αρνητικές, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν το 2026 πιο επιφυλακτικές. Σε αυτό το περιβάλλον, οι χειμερινές εκπτώσεις από 12.01.2026 για πολλές επιχειρήσεις είναι ο βασικός σταθμός για να «γυρίσει» το κλίμα στον κλάδο, να βελτιωθεί η ρευστότητά τους και να φανεί αν η κατανάλωση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ή θα συνεχίσει να κινείται με το πόδι στο φρένο.