Κατά 5,6% αυξήθηκε ο γενικός δείκτης τζίρου στη βιομηχανία

Από πού προήλθε η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών
Stone crushing machine at open pit mining and processing plant for crushed stone. Piles of gravel stone and conveyor belts on the side of the road. Concepts of industry and building materials, sand and gravel

Αύξηση 5,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (τζίρου) στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο πέρυσι, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 49,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
  • Αύξηση κατά 4,9% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 6,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
  • Αύξηση κατά 4,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,3% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024-Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Μακρο-οικονομία
