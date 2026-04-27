Καύσιμα: Στην Ελλάδα η 2η χαμηλότερη τιμή στο diesel μεταξύ των χωρών της ΕΕ – Τι δείχνει έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης με τον πόλεμο στο Ιράν (27/02 έναντι 26/04).

Από τη σύγκριση των τιμών των πρατηρίων για αμόλυβδη 95 οκτανίων και ντίζελ προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο ντίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή ότι, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει συγκρατημένη, ως αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας της αγοράς εντός των θεσπισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας σε πρατήρια καυσίμων και εταιρeίες διανομής όσο και των στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση των 0,20 ευρώ ανά λίτρο στο diesel.

Όσον αφορά, τις απόλυτες τιμές καυσίμων (ευρώ ανά λίτρο) στα πρατήρια στις 26.4.2026, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χαμηλότερη τιμή στο ντίζελ μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ στην αμόλυβδη 95 παραμένει κοντά στον μέσο όρο.

«Συνολικά, η εικόνα της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα καταδεικνύει συγκριτικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τα επίπεδα τιμών» καταλήγει η ανακοίνωση.