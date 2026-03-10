Κίνητρα για εφάπαξ εξόφληση φόρων ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Με την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών πρόταση, για την ενίσχυση κινήτρων εφάπαξ εξόφλησης φόρων.

«Σε μια περίοδο όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα, η ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας, μέσω ουσιαστικών κινήτρων, αποτελεί επιλογή αμοιβαίου οφέλους για την αγορά και το Δημόσιο» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Συγκεκριμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει:

Αύξηση της έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος με κλιμακωτό σύστημα (έως 5%), ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη εξόφληση και να επιταχυνθεί η ροή δημοσίων εσόδων.

Θέσπιση έκπτωσης 3% – 5% στον ΕΝΦΙΑ για εφάπαξ εξόφληση, με ειδική πρόβλεψη για επαγγελματικά ακίνητα.

Δημιουργία μηχανισμού επιβράβευσης συνεπών επιχειρήσεων, που για συνεχόμενα έτη τηρούν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις αυτές, δεν συνιστούν γενικευμένη μείωση φόρων, αλλά στοχευμένη επιβράβευση της συνέπειας, με θετική επίδραση στη σταθερότητα των δημοσίων εσόδων και στη ρευστότητα της αγοράς.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση αποδεικνύει καθημερινά τη φορολογική της υπευθυνότητα. Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει έμπρακτα τη συνέπεια και την έγκαιρη εξόφληση. Στόχος μας δεν είναι η αποδυνάμωση των δημοσίων εσόδων, αλλά η δημιουργία ενός δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου, που θα επιβραβεύει όσους στηρίζουν έγκαιρα την εθνική οικονομία».