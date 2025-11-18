Συμβαίνει τώρα:
Κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα το συνολικό κόστος των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Τι δείχνει η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος των πράσινων πηγών, τη χονδρική και τη λιανική
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
Χάρης Αποσπόρης

Το χαμηλό κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) δεν μεταφράζεται μέχρι σήμερα σε μειωμένα τιμολόγια ρεύματος για τους καταναλωτές.

Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΑΠΕ είναι αρκετά φθηνές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, μελέτη που είχε γίνει πέρυσι από το σύνδεσμο φωτοβολταϊκών ΣΠΕΦ, έδειξε ότι η συνολική αμοιβή όλων των ΑΠΕ, βρισκόταν στα 10,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αν αφαιρέσει κανείς το ειδικό τέλος ΕΤΜΕΑΡ, τότε το κόστος έφτανε τα 8,3 λεπτά.
 
Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έργα εν λειτουργία: Οι παλιές ΑΠΕ που λαμβάνουν ταρίφες, αυτές που λειτουργούν με βάση σύμβαση διαφορικής προσαύξησης (CfD), όσες συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, αλλά και τα φωτοβολταϊκά στέγης.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ, Στέλιος Λουμάκης, σήμερα το συνολικό τους κόστος είναι ακόμα παρακάτω, διότι από πέρυσι μπήκαν νέα φθηνά φωτοβολταϊκά στο σύστημα.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι το φετινό Σεπτέμβριο τα φωτοβολταϊκά αμείφθηκαν ιδιαίτερα χαμηλά, με 4,3 λεπτά την κιλοβατώρα, και τα αιολικά με 8,5 λεπτά, έναντι μιας τιμής χονδρικής στα 9,2 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές λιανικής πληρώνουν για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος γύρω στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα συν άλλα 1,2 λεπτά για το ΕΤΜΕΑΡ.
 
«Οι ΑΠΕ είναι αυτές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα ανταγωνιστικά τιμολόγια ρεύματος από τα 15 στα 10-11 λεπτά», εκτιμά ο κ. Λουμάκης.

Παρόλο που κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται μια εξέλιξη που ενδεχομένως να βελτιώσει τα πράγματα: Σταδιακά τα πρώτα έργα ΑΠΕ που λαμβάνουν υψηλές ταρίφες θα φτάσουν στο τέλος τους μετά τα 20 χρόνια διάρκειας των συμβάσεων. Έτσι, καθώς οδεύουμε προς το 2030, οι συγκεκριμένες ακριβές μονάδες θα περάσουν σε άλλο καθεστώς και θα πάψουν να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, το κόστος των ίδιων των ΑΠΕ αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω.

Όμως, αιολικά και φωτοβολταϊκά είναι μονάχα ένα σκέλος της ευρύτερης εξίσωσης του κόστους που πληρώνει ο καταναλωτής για το ρεύμα. Οι ΑΠΕ επί της ουσίας κάνουν αυτό για το οποίο στηρίχθηκαν, δηλαδή να παράγουν ρεύμα έναντι χαμηλού κόστους.

Ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα σκέλη της εξίσωσης των λογαριασμών ρεύματος, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής, το κόστος εξισορρόπησης, τη συμμετοχή των μπαταριών στο σύστημα κτλ.

