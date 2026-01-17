Κώτσηρας: Θετικές οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία το 2026

Θετικές προοπτικές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2026 διαπιστώνει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, επισημαίνοντας ότι η χώρα εισέρχεται στη νέα χρονιά με σταθερά θεμέλια, ενισχυμένο διαθέσιμο εισόδημα για την πλειονότητα των πολιτών και σαφή προσανατολισμό στη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Σε συνέντευξή του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κώτσηρας τονίζει ότι η κυβερνητική πολιτική δίνει έμφαση στη στήριξη εργαζομένων, συνταξιούχων, οικογενειών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τις αρχές του 2026 έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, αυξάνοντας το καθαρό εισόδημα των μισθωτών μέσω της νέας φορολογικής κλίμακας. Από τον Απρίλιο, μάλιστα, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων με την αύξηση του κατώτατου μισθού και των αποδοχών στο Δημόσιο, εξέλιξη που συμπαρασύρει επιδόματα, τριετίες και υπερωρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους εργαζόμενους έως 30 ετών, αλλά και στους συνταξιούχους, οι οποίοι ωφελούνται από την αναπροσαρμογή των συντάξεων και τη μείωση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, με την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και ευπαθείς πολίτες, καθώς και με την επιστροφή ενός ενοικίου για όσους διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία. «Πάγιος στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένες και δίκαιες παρεμβάσεις», σημειώνει.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Κώτσηρας τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση καλύπτει και αυτούς, με τα οφέλη να αποτυπώνονται πλήρως με την υποβολή των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την περιφέρεια, όπου το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής, ενώ ειδικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Ο υφυπουργός υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά σημαντικών μειώσεων φόρων των τελευταίων ετών, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 22%. «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Όπως εξηγεί, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με περισσότερες από 50.700 επιτυχείς ρυθμίσεις έως τα τέλη του 2025, συνολικού ύψους 15,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις ενίσχυσαν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και την προστασία υπερχρεωμένων επαγγελματιών.

Κεντρικός άξονας της οικονομικής πολιτικής παραμένει, τέλος, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ο κ. Κώτσηρας επισημαίνει ότι η σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια κατέστησε εφικτές παρεμβάσεις όπως η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Το 2026, η προσπάθεια αυτή ενισχύεται περαιτέρω με μέτρα όπως η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζών, η υλοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και η περαιτέρω ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης.

Όπως καταλήγει, στόχος είναι η οικοδόμηση ενός φορολογικού συστήματος σταθερού, δίκαιου και αποτελεσματικού, που θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία.