Μακρο-οικονομία

Μείωση της ανεργίας στο 7,5% τον Δεκέμβριο

Σημαντική αποκλιμάκωση έναντι του αναθεωρημένου στόχου 9,4% τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αλλά και του 8,1% τον Νοέμβριο του 2025
Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε η ανεργία στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 7,5%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (8,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 9,9% από 11,7% τον Δεκέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 5,5% από 7,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 13% από 22,3% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,2% από 8,7%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.005.230 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (1,6%).

Μακρο-οικονομία
