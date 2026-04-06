Μέτρα στήριξης της βιομηχανίας: Αντιστάθμιση εκπομπών CO2 και 200 εκατ. ευρώ επενδύσεις από το ταμείο εκσυγχρονισμού – «Δεν αρκούν» λέει ο ΣΕΒ

Δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανία αλλά και κίνητρα για την τόνωση της ανάπτυξης τομέων από το αλουμίνιο, τον χαλκό και την ξυλεία μέχρι την φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσαν στελέχη της κυβέρνησης σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ.

Στη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, όπου οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα για τη βιομηχανία, συμμετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης, Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος αντίστοιχα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφου και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη που διήρκεσε 6 μήνες και συνόψισε τα μέτρα για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας στους εξής δύο πυλώνες:

100 εκατ. ευρώ ετησίως με ορίζοντα 5ετίας για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους με στόχο να ωφεληθούν 23.000 βιοτεχνίες και βιομηχανίες

200 εκατ. ευρώ από το ταμείο εκσυγχρονισμού

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, η λύση που προκρίθηκε για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας βασίζεται αφενός στην αντιστάθμιση και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και αφετέρου στο ταμείο εκσυγχρονισμού.

Πιο αναλυτικά, μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, μπαίνει πλέον υψηλότερος συντελεστής στην αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, με δείκτη 0,82 για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για μια επιπλέον στήριξη 75 εκατ. ετησίως που αφορά 40-50 μεγάλες βιομηχανίες.

Επίσης, στις ΥΚΩ που πληρώνουν οι βιομηχανίες, από 1/7 προβλέπεται μείωση 50% σε καταναλώσεις ΥΤ και ΜΤ. Ενδεικτικά, οι χρεώσεις βρίσκονται στα 4,14, 6,91 και 18,24 ευρώ/MWh αναλόγως της κατανάλωσης. Το εν λόγω μέτρο αφορά 23.000 καταναλωτές και έχει κόστος 26 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εκ μέρους του ΥΠΑΝ, ανακοινώθηκε η απορρόφηση πόρων 200 εκατ. ευρώ από το ταμείο εκσυγχρονισμού (Modernisation Fund) που θα αποδοθούν με τη μορφή της επιχορήγησης. Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια στις στρατηγικές επενδύσεις του ΥΠΑΝ. Κάθε σχέδιο και παρέμβαση θα πρέπει να επιτυγχάνει 10% εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο πρωθυπουργός, τον περασμένο Οκτώβριο στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ, είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και είχε δεσμευτεί ότι θα αναζητούσαμε πρόσθετα εργαλεία για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική, μέσα σε ένα λελογισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, με ευρύτερο κύκλο ωφελούμενων. Στηρίζοντας τη βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς η ένταση και η έκταση της κρίσης μάς επηρεάζουν όλους».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Η στήριξη της βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για ισχυρές επιχειρήσεις, συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση των μισθών».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος τόνισε ότι προηγήθηκε πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μέτρα είναι ένα βήμα αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε ότι γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι για τις βιομηχανίες που κάνουν αντιστάθμιση ρύπων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρόσθεσε πάντως ότι η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται για μέτρα που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό υπενθυμίζοντας ότι μη βιομηχανία στην Ελλάδα πληρώνει ακριβότερο κόστος ενέργειας από πάρα πολλές χώρες μέσα στην ΕΕ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε επίσης: «Είναι μια συζήτηση η οποία έγινε μεταξύ της βιομηχανίας και του υπουργείου, αλλά και μεταξύ του υπουργείου και των Βρυξελλών, και η συζήτηση κράτησε πάνω από 7 μήνες. Αν πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα αν λύνεται το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν σήμερα, οπωσδήποτε δεν λύνεται. Είναι όμως βήματα στη σωστή κατεύθυνση και σίγουρα είναι διαφορετικής σημαντικότητας βήματα για τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν αντιστάθμιση και τις βιομηχανίες οι οποίες δεν έχουν. Για τις βιομηχανίες που εισπράττουν αντιστάθμιση διοξειδίου του άνθρακα, είναι ένα βήμα αρκετά σημαντικό, το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητά τους, χωρίς να σημαίνει ότι τους λύνει όλα τα προβλήματα. Για τις υπόλοιπες βιομηχανίες, τις μεσαίες και τις μικρές, δηλαδή τη μέση και τη χαμηλή τάση, είναι ένα πολύ μικρότερο βήμα. Το ευχάριστο, πέραν αυτών που εξαγγέλθηκαν σήμερα, είναι το γεγονός ότι η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται. Έχουμε ήδη καταθέσει νέες σκέψεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η βιομηχανία, μία εκ των οποίων είναι και η διακοψιμότητα, και σκέψεις οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να επιβαρύνουν πάντα τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που μας ευχαριστεί είναι ότι αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ακόμη περισσότερα θέματα να συζητήσουμε. Όσον για το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αφορά, αν θα είναι για μπαταρίες, πώς θα αφορά απλώς εξηλεκτρισμό, αν θα είναι μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, και θα μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν τον Ιούνιο εξειδικευτούν τα μέτρα».