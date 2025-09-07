Μητσοτάκης: Έχουμε τρόπο να επιβάλλουμε την μείωση των τιμών λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος

Μήνυμα για αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και προς τη λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος έστειλε σήμερα (07.09.2025) σε συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, η τιμή χονδρικής στο ρεύμα είναι σημαντικά μειωμένη και η τάση θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι οι μειώσεις «πρέπει να περάσουν και στη λιανική», σημειώνοντας πως «έχουμε τρόπο να το επιβάλουμε και θα το κάνουμε».

Σε σχέση με την αγορά ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την αποκλιμάκωση της χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος με την υποχρέωση των προμηθευτών να αναπροσαρμόσουν τις τελικές χρεώσεις. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα μέσα να διασφαλίσει τη μετακύλιση των μειώσεων στους καταναλωτές και ότι η κατεύθυνση αυτή θα εφαρμοστεί.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι οι οικογένειες, ειδικά όσες έχουν παιδιά. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές ουσιαστική στήριξη απέναντι στις ανατιμήσεις και επισήμανε ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού παραμένει, καθώς η οικονομία «κουβαλά» και τα προηγούμενα χρόνια κρίσης.

Για τα τρόφιμα, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα οι τιμές είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν, προσθέτοντας ότι η συζήτηση για την ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Η κατεύθυνση, όπως περιέγραψε, είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις που αποτυπώνονται άμεσα στο καλάθι των νοικοκυριών και στους λογαριασμούς ενέργειας.