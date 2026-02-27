Μητσοτάκης: Ρίχνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του ενεργειακού μείγματος – Αιολικά μόνο όπου είναι αποδεκτά στο εξής

Την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης υπερασπίστηκε σήμερα (27.2.2026) από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η συζήτηση εστίασε στο θέμα του ενεργειακού κόστους, όπου το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που εξακολουθούν να πληρώνουν οι καταναλωτές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι με βάση τα στοιχεία για το α’ εξάμηνο 2025, η Ελλάδα ήταν 21η στον πινακα με τις ακριβότερες χώρες για τα νοικοκυριά. Επίσης, έχει πέσει στη δέκατη θέση στη χονδρική το 2024, από πρώτη που ήταν το 2019.

Έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στο ενεργειακό μείγμα ως βασικό παράγοντα που ρίχνει τις τιμές της χονδρικής: Καθώς ο λιγνίτης είναι μακράν η ακριβότερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής, η χώρα βασίζεται στις ΑΠΕ που έχουν ξεπεράσει το 50%, αλλά και στην αποθήκευση και το φυσικό αέριο συμπληρωματικά.

Συγκεκριμένα στον τομέα των ΑΠΕ, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στο νέο χωροταξικό πλαίσιο θα υπάρχουν ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την εγκατάσταση των αιολικών σε ψηλά βουνά, και θα θέτουν όρια και στα φωτοβολταϊκά ως προς την έκταση στην κάθε περιφέρεια. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα αιολικά θα εγκαθίστανται όπου υπάρχει τοπική αποδοχή από τις κοινότητες.

Στο κρίσιμο θέμα των δικτύων ηλεκτρισμού, είπε ότι ο ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ θα συνεχιστούν οι επενδύσεις ώστε να μειωθούν οι ΥΚΩ.

Περνώντας στη λιανική του ρεύματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αναμένει πως οι προμηθευτές θα μετακυλήσουν στα τιμολόγια τις μειώσεις της χονδρικής, αν και διευκρίνισε πως η Πολιτεία είναι που ασκεί την κοινωνική πολιτική και όχι η ΔΕΗ.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η κυβέρνηση στέκεται στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου και της ανάδειξης της χώρας ως ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη, μετά και τις νέες συμφωνίες της Ουάσιγκτον.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι για πρώτη φορά το 2027 θα γίνει ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο, μετά από 40 χρόνια, τονίζοντας επίσης ότι έτσι προστατεύονται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα.






































