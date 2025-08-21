Νέα διπλή πληθωριστική θηλιά στην οικονομία: Μετά τα ενοίκια, την ανηφόρα παίρνουν ξανά και τα τρόφιμα στα super markets

Σαν να μην έφτανε η έκρηξη των τιμών των ενοικίων η οποία φάνηκε έντονα τον Ιούνιο του 2025, τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ξανά έντονα τα «δόντια» της η ακρίβεια στα τρόφιμα, αλλά και στα ρούχα.

Σημειώνεται πως από την 1η Ιουλίου 2025 έπαψε να ισχύει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, γεγονός που ενδεχομένως να συνέβαλε την επιστροφή της ακρίβειας των τροφίμων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετς. Του λόγου το αληθές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιουλίου 2025, ο δείκτης τιμών στα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 έναντι αύξησης 2,4%, η οποία σημειώθηκε μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2023.

Ενδεικτικά, μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025, η τιμή των φρούτων αυξήθηκε εντυπωσιακά, συγκεκριμένα κατά 19,3%, η τιμή του καφέ αυξήθηκε κατά το αστρονομικό ποσοστό του 16,8%, ενώ των νωπών ψαριών αυξήθηκαν κατά 7% και των κρεάτων (γενικά) κατά 6,2%. Την ίδια περίοδο, η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε κατά 2%, των προϊόντων ζαχαροπλαστικής κατά 5,8%, του γιαουρτιού πήγε στο +3,4% και των γλυκών στο +6,4%. Μόνη εξαίρεση στο ανοδικό κύμα σημειώθηκε μόνο στις τιμές του ελαιολάδου (-27,1%) και των ζυμαρικών (-8%).

Μάλιστα, μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ειδών διατροφής σημειώθηκε ακόμα και μεταξύ Ιουνίου – Ιουλίου 2025 (+0,8%) σε σχέση με την αύξηση μεταξύ Ιουνίου – Ιουλίου 2024 (+0,3%).

Την ίδια ώρα, τον Ιούλιο 2025 σημειώθηκε αύξηση 11,3% στις τιμές των ενοικίων, αλλά και αύξηση 18,9% στις τιμές του ηλεκτρισμού.

Σε σχέση με το γενική εικόνα του πληθωρισμού, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουλίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024 προέκυψε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023.