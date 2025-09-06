Νέα μέτρα στήριξης των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ

Μια «γενναία τομή» για την στήριξη των νέων και μειώσεις φόρων ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, θα εφαρμοστεί μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση συντελεστή στο 9% (από 22%) έως τα 30 έτη.

Ενδεικτικά, η πρωτοβουλία για τους νέους προβλέπει:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Η παρέμβαση ενισχύει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και διευκολύνει την παραμονή των νέων στην αγορά εργασίας.

Οι παράμετροι εφαρμογής θα εξειδικευτούν σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα (08.09.2025).