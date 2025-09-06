Μακρο-οικονομία

Νέα μέτρα στήριξης των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ

Η παρέμβαση ενισχύει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και διευκολύνει την παραμονή των νέων στην αγορά εργασίας
Χαρτονομίσματα των 20 ευρώ
Μια «γενναία τομή» για την στήριξη των νέων και μειώσεις φόρων ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, θα εφαρμοστεί μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση συντελεστή στο 9% (από 22%) έως τα 30 έτη.

Ενδεικτικά, η πρωτοβουλία για τους νέους προβλέπει:

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Η παρέμβαση ενισχύει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και διευκολύνει την παραμονή των νέων στην αγορά εργασίας.

Οι παράμετροι εφαρμογής θα εξειδικευτούν σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα (08.09.2025).

Μακρο-οικονομία
