Νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου αναμένονται το 2026

Συνέχεια στο θετικό σερί αναβαθμίσεων της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας αναμένεται και το 2026, με το αξιόχρεο της χώρας να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη βαθμίδα Α, στην οποία κατατάσσεται η πλειονότητα των χωρών της Ευρωζώνης.

Τα πρώτα «τεστ» της νέας χρονιάς έρχονται ήδη από τον Μάρτιο, όταν τρεις οίκοι αξιολόγησης – οι Moody’s, DBRS και Scope Ratings – θα δημοσιοποιήσουν τις πρώτες από τις δύο προγραμματισμένες αξιολογήσεις τους για το 2026, οι οποίες ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Οι S&P και Fitch θα ακολουθήσουν με τις δικές τους εκτιμήσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πιο κοντά στην αναβάθμιση ο Scope

Ο οίκος που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πιο κοντά σε νέα αναβάθμιση είναι ο Scope, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο αναθεώρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας τη βαθμίδα BBB. Όπως είχε επισημάνει, οι θετικές προοπτικές αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα αναβάθμισης εντός 12 έως 18 μηνών, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω μείωσης του δημόσιου χρέους και διατήρησης ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Οι προϋποθέσεις αυτές φαίνεται να πληρούνται. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026, από 145,9% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ με βάση τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% έως το 2029.

Η δημοσιονομική πορεία στηρίζεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ το 2026, με αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις και τα επόμενα έτη. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4%, ενώ το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να ενισχύεται, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να κινούνται πλέον κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης και τις τράπεζες να εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια.

«Προπομπός» αναβαθμίσεων ο Scope

Υπενθυμίζεται ότι ο Scope έχει λειτουργήσει ως προπομπός των αναβαθμίσεων τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο πρώτος οίκος που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Σεπτέμβριο του 2023 και ο πρώτος που την αναβάθμισε περαιτέρω εντός της επενδυτικής κατηγορίας το 2024.

Σήμερα, στην κατηγορία BBB με σταθερές προοπτικές κατατάσσουν την Ελλάδα οι S&P, Fitch και DBRS, ενώ ο Moody’s την αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα. Ωστόσο, σε πρόσφατη έκθεσή του για τις παγκόσμιες προοπτικές του 2026, ο αμερικανικός οίκος συγκαταλέγει την Ελλάδα στις λίγες χώρες όπου αναμένεται περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια αναβάθμισης μέσα στο έτος.

Αντίκτυπος στις αγορές ομολόγων

Η θετική εικόνα του ελληνικού αξιόχρεου αποτυπώνεται ήδη στις αγορές. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε πρόσφατα στο 3,37%, χαμηλότερα από της Ιταλίας (3,51%) και της Γαλλίας (3,53%). Σε ετήσια βάση, η αύξηση της απόδοσης των ελληνικών τίτλων ήταν μόλις 7 μονάδες βάσης, έναντι 32 μονάδων βάσης για τα γερμανικά ομόλογα.

Ενδεχόμενες νέες αναβαθμίσεις μέσα στο 2026 αναμένεται να εμπεδώσουν την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και να συμβάλουν στη διατήρηση του κόστους δανεισμού σε ελεγχόμενα επίπεδα, σε μια περίοδο που διεθνώς οι αποδόσεις κινούνται ήπια ανοδικά.