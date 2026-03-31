Νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ φέρνει πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής ενός δανείου

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) προβλέπει την εφαρμογή πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, με στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικό δανεισμό.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει κοινοτική οδηγία για την καταναλωτική πίστη και εισάγει αυστηρότερους κανόνες στα καταναλωτικά δάνεια, περιορίζοντας χρεώσεις, έξοδα και προμήθειες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, την Πέμπτη (26.3.2026) στο υπουργικό συμβούλιο για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, μπαίνει τέλος στα μικρά γράμματα και τις εκβιαστικές πρακτικές, με πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% του δανείου.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι εάν μία οικογένεια δανειστεί 15.000 ευρώ και το πλαφόν υπολογιστεί στο 40%, τότε στο τέλος της περιόδου δεν μπορεί να έχει δώσει περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και διάφορες προμήθειες.

Παράλληλα θα προβλέπεται η υποχρέωση των τραπεζών να ελέγχουν ακόμα πιο αυστηρά την πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών, ώστε να αποφεύγεται η υπερχρέωση των νοικοκυριών.

Φρένο μπαίνει και στην ανεξέλεγκτη πολιτική επιχειρήσεων που πωλούν -μέσω έντοκων δόσεων- υπηρεσίες ή αγαθά, για παράδειγμα οικιακό εξοπλισμό. Στο εξής θα πρέπει και αυτές να ελέγχουν το αξιόχρεο του δανειολήπτη, πριν εγκρίνουν τη συναλλαγή.