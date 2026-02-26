Νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, με βαριές ποινές και πρόστιμα, παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο

Βαριές «καμπάνες», από υψηλά χρηματικά πρόστιμα και σφράγιση καταστημάτων μέχρι ποινές φυλάκιση και αφαίρεση αδειών, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα (26.2.2026) στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Με στόχο να μπει «φρένο» στον παράνομο τζόγο, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η κυβέρνηση προχωρούν στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε Ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο ποινικό σκέλος ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό θα ενσωματωθούν και άλλες διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα. Ειδικότερα προβλέπεται: