Νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, με βαριές ποινές και πρόστιμα, παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο

Στο νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό θα ενσωματωθούν και διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα
Βαριές «καμπάνες», από υψηλά χρηματικά πρόστιμα και σφράγιση καταστημάτων μέχρι ποινές φυλάκιση και αφαίρεση αδειών, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα (26.2.2026) στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Με στόχο να μπει «φρένο» στον παράνομο τζόγο, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η κυβέρνηση προχωρούν στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε Ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο ποινικό σκέλος ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους. 

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό θα ενσωματωθούν και άλλες διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα. Ειδικότερα προβλέπεται:

  • Επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
  • Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.
  • Απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.

Μακρο-οικονομία
