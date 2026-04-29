Ντάισελμπλουμ: «Υπερβολική η λιτότητα στα δύο πρώτα μνημόνια» – Τα εύσημα στον Πιερρακάκη

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ένας εκ των σημαντικότερων παραγόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης, σχολίασε τα μέτρα λιτότητας που είχαν επιβληθεί στην Ελλάδα σε χθεσινή εκδήλωση (28.4.2026) για το νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, ενώ σήμερα συναντήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αρμόδιο υπουργό και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, μια μέρα πριν συναντήσει τον κ. Πιερρακάκη, στο περιθώριο της εκδήλωσης για το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για την πενταετία 2013-2018, όταν ήταν επικεφαλής του Eurogroup, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι: «Στα δύο πρώτα μνημόνια που κλήθηκε να εφαρμόσει η Ελλάδα δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητας, που ήταν υπερβολικά. Στα επόμενα μνημόνια, απαιτούνταν πάρα πολλά συγχρόνως».

Σήμερα το πρωί ο πρώην και ο νυν πρόεδρος του Eurogroup συζήτησαν για την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, αποτυπώνεται και στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα. O Γερούν Ντάισελμπλουμ δήλωσε υπερήφανος για την ελληνική προεδρία , ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη νέα πραγματικότητα της χώρας, μετά την περίοδο της κρίσης.

Ακολουθούν οι δηλώσεις που έγιναν μετά το πέρας της συνάντησης.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Σήμερα είχα την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τον πρώην Πρόεδρο του Eurogroup, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας και Δήμαρχο του Αϊντχόβεν – μιας πόλης που ξεχωρίζει για τις δυνατότητές της στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Περιττό να πω ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν είναι ξένος στην Ελλάδα, όμως είχα την ευκαιρία να τον υποδεχθώ σήμερα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια. Η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης «κρίση» έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης – υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων – και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων – να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας. Και, βεβαίως, αποτελεί και απόδειξη της βούλησης μιας γενιάς Ελλήνων να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά…».

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ επιβράβευσε την προσπάθεια της Ελλάδας να ξεπεράσει την οικονομική κρίση και να φτάσει να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μ.ο. δηλώνοντας μεταξύ άλλων: « …Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του Eurogroup, κάτι που αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της διαδρομής που έχει διανυθεί και της προόδου που έχει επιτευχθεί – τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι προοπτικές είναι πολύ θετικές».

Πρόσθεσε σχετικά με την Ευρώπη: «Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και έναν πιο ηγετικό ρόλο στις τεχνολογίες αιχμής, και για όλα αυτά, η χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας…».