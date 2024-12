Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο Morgan Stanley και ΕΧΑΕ στο Λονδίνο

Το ελληνικό επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ, θα ανοίξει σήμερα στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς όπως έχει πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στόχος για το 2025 είναι το ελληνικό χρηματιστήριο να αποκτήσει καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Στο συνέδριο (2 και 3 Δεκεμβρίου) του Λονδίνο, το οποίο θα ανοίξει ο κος Μητσοτάκης, οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις θα παρουσιαστούν στους ισχυρότερους επενδυτικούς οίκους και funds του πλανήτη. Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Optima bank, Τράπεζα Κύπρου, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΔΑΑ, Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Metlen, Ελλάκτωρ, Aegean Airlines, Motor Oil, Ιντρακάτ, Viohalco, ‘Αβαξ, Τιτάν, Lamda Development, Intralot, ΚΡΙ ΚΡΙ, Profile, Sarantis, Helleniq Energy, Trade Estates, Fourlis, Autohellas, Cenergy, ΕΥΔΑΠ, Austriacard και ΕΧΑΕ έχουν κλεισμένα ραντεβού με τους θεσμικούς επενδυτές, one – to – one ή σε γκρουπ.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει το ελληνικό επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley, συμμετέχοντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και έχοντας συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Investment Banking EMEA της Morgan Stanley, Luigi Rizzo. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στα πρόσφατα σενάρια περί έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών. Τα σενάρια διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα μέχρι το τέλος της τετραετίας θα κινούνται μακριά από τον λαϊκισμό αλλά και μακριά από κάθε αντίληψη που θα έδειχνε αδιαφορία για τα προβλήματα των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων, του απλού πελάτη και του απλού Έλληνα πολίτη. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πολιτική της κυβέρνησης για τις τράπεζες είναι δυναμική, «αλλά δυο πράγματα δεν αλλάζουν: Πρώτον, η πεποίθηση ότι πρέπει να έχουμε εύρωστο τραπεζικό σύστημα. Ιδίως μετά από αυτά που περάσαμε την περασμένη δεκαετία, οπότε κλήθηκαν οι φορολογούμενοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε κίνηση που θα αποσταθεροποιούσε τις τράπεζες. Και δεύτερον, ότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει να λειτουργήσει με συνθήκες εσωτερικού ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών». Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση είναι σε συνεχή διάλογο με την κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τις τράπεζες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο τραπεζικό σύστημα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη σταθερότητα και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος και η κυβέρνηση έχει δείξει σταθερά ότι κρατά μια υπεύθυνη φιλοεπενδυτική στάση.

Στο συνέδριο της Morgan Stanley, μετά την εναρκτήρια συζήτηση του Έλληνα πρωθυπουργού, την σκυτάλη θα πάρει fireside chat με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο της Metlen και τον Michael O’Dwyer, Managing Director, Oil & Gas Investment Banking της Morgan Stanley. Θα ακολουθήσει πάνελ με τις πρόσφατες εισαγωγές εταιρειών στο ΧΑ (Διεθνής Αερολιμένας, Optima bank και Τράπεζα Κύπρου) και μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, θα ακολουθήσουν οι CEOs των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Φ. Καραβίας – Eurobank, Χρ. Μεγάλου Τρ. Πειραιώς, Π. Μυλωνάς – Εθνική Τράπεζα, Β. Ψάλτης – Alpha Bank).

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα κλείσει με συζήτηση που θα έχει ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης με τον Mike Wilson, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή αμερικανικών μετοχών και Διευθυντή Επενδύσεων της Morgan Stanley και την Ellen Zentner, επικεφαλής Οικονομικής Στρατηγικής και Θεματικών και Μακροοικονομικών Επενδύσεων στο Wealth της Morgan Stanley.