Ο πρωτογενής τομέας σε νέα εποχή, με ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες

Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας αναμένεται να περάσει σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία», που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να φέρει την αγροτική παραγωγή πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή και στις διεθνείς αγορές.

Βασικός στόχος του προγράμματος των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης Ψηφιακής Πολιτικής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής ταυτότητας για την ελληνική γεωργία, η ενίσχυση της διαφάνειας στην παραγωγική αλυσίδα, καθώς και η βελτίωση του εξαγωγικού προφίλ των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, ώστε να αναβαθμιστεί σημαντικά ο πρωτογενής τομέας. Παράλληλα, επιδιώκεται η πιο σταθερή και οργανωμένη παρουσία τους στις ξένες αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα για την ελληνική αγροδιατροφή. Μέσα από κοινές πλατφόρμες και υποδομές θα συνδέονται παραγωγοί, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και τελικοί καταναλωτές, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της αγοράς, την προβολή των προϊόντων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.

Όπως σημειώνεται από κυβερνητικούς κύκλους, η εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τις εξαγωγές, αλλά και τη συνολική ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων.

Ψηφιακή υποδομή εξαγωγών και data-driven διαχείριση

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης εξαγωγών. Σε αυτή θα ενταχθούν μητρώα εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, ενώ θα αναπτυχθούν εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) για την ανάλυση δεδομένων ανά προϊόν και χώρα προορισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το ψηφιακό οικοσύστημα «Greek Farms» θα λειτουργήσει ως διεθνής βιτρίνα της ελληνικής μεσογειακής αγροδιατροφής, προσφέροντας οργανωμένη παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές και ενισχύοντας την εμπορική τους προβολή.

Άμεση σύνδεση παραγωγού – αγοράς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασύνδεση του παραγωγού με την αγορά. Κάθε παραγωγός θα διαθέτει ψηφιακή καρτέλα, ενώ παράλληλα προβλέπεται η ανάπτυξη της εφαρμογής «i-Agric 2.0», η οποία θα λειτουργεί ως πολυεργαλείο τόσο για την αγροτική παραγωγή όσο και για τους πολίτες.

Επιπλέον, εισάγεται το «Greek Farms Badge», ένα ψηφιακό σήμα πιστοποίησης που θα αποδίδεται όχι μόνο σε αγρότες, αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και εμπόρους που χρησιμοποιούν ή προωθούν ελληνικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου αγροδιατροφικής ταυτότητας, που συνδέει την παραγωγή με τον τουρισμό και την κατανάλωση.

Ιχνηλασιμότητα, έλεγχοι και MyData

Σημαντικό σκέλος του σχεδίου αποτελεί η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και των ελεγκτικών μηχανισμών. Προβλέπεται η εφαρμογή ψηφιακών ελέγχων για την αποτροπή «ελληνοποιήσεων» αγροτικών προϊόντων, μέσω συστημάτων παρακολούθησης από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική κατανάλωση.

Το νέο πλαίσιο θα βασίζεται στη διασύνδεση δεδομένων παραγωγής, εμπορικών συναλλαγών, εισαγωγών – εξαγωγών και φορολογικών στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν συστήματα ανάλυσης κινδύνου για στοχευμένους και εποχικούς ελέγχους.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν «ισοζύγια παραγωγής και διάθεσης ανά ΑΦΜ», με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στη δηλωμένη παραγωγή και την πραγματική εμπορική δραστηριότητα, περιορίζοντας φαινόμενα παρατυπιών και αδιαφανών διακινήσεων.

Ενιαία εικόνα του αγρότη

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης εντάσσεται και η δημιουργία της «360° View Καρτέλας Αγρότη». Πρόκειται για ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ που θα συγκεντρώνει όλα τα βασικά δεδομένα του παραγωγού, όπως ενισχύσεις, εγκαταστάσεις, παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, εκπαίδευση και εμπορική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγροτικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο.