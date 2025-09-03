Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατ. ευρώ
Euro coins. Euro money. Euro currency.Coins stacked on each other in different positions.
iStock

Mε αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα (3.9.2025) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση των εντόκων γραμματίων διαμορφώθηκε στο 1,97%, έναντι 1,84% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (500 εκατ. ευρώ) κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλιματική κρίση: Υπέρογκοι πράσινοι φόροι και μηδαμινές επενδύσεις παρά τις γιγάντιες οικονομικές απώλειες
Αν και οι πράσινοι φόροι στην Ελλάδα αυξάνονται, οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παραμένουν απογοητευτικά χαμηλές
Close-up Of Businessperson Hands Checking Invoice With Magnifying Glass At Desk
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αντικρούει σειρά επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ, τόσο με αριθμητικά δεδομένα όσο και με αναφορές σε θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια 2
ΥΠΟΙΚ: H αλήθεια για το ιδιωτικό χρέος
Ο δείκτης του συνολικού ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, που αποτελεί τη μόνη διεθνώς συγκρίσιμη μέτρηση, διαμορφώθηκε για το 2023 στο 93,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 125,6%
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης 2
Γιατί αναμένεται πτώση του πληθωρισμού το 2026 στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, προβλέπει σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού με την Ευρωζώνη από το 2026 καθώς υποχωρούν οι προσωρινές πληθωριστικές επιδράσεις και σταθεροποιείται το παραγωγικό κενό
Man shopping at the supermarket pushing a shopping cart - blurred motion concepts 3
Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις
Ο Υπουργός στην εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε ότι «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση»
Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις
Newsit logo
Newsit logo