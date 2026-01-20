Οι 7 δεσμεύσεις, τα 10 νομοσχέδια και τα 30 έργα της κυβέρνησης για το 2026

Τους στόχους της κυβέρνησης για το 2026, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν και προεκλογικές δεσμεύσεις -με 10 νομοσχέδια και 30 πρωτοβουλίες και έργα-, παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Άκη Σκέρτσο και στελέχη της κυβέρνησης.

Παρουσιάστηκαν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν, καθώς και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης την προηγούμενη χρονιά ενώ δόθηκε και το στίγμα για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης το 2026, σε νομοθετικό επίπεδο και σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί.

Η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη που περιέγραψε 25 προτεραιότητες και την διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο πλαίσιο της κυβερνητικής θητείας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η κυβέρνηση να πει και στο τέλος της δεύτερης τετραετίας: το είπαμε, το κάναμε.

Ο Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τα βήματα προόδου της οικονομίας εν μέσω διεθνών αβεβαιοτήτων σημειώνοντας ότι το 2025 πετύχαμε 3.701 ορόσημα ή 66% όσων είχαν προγραμματιστεί πριν ένα χρόνο. Τα 4.000 θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου και στο τέλος του α’ τριμήνου θα έχουν υλοποιηθεί 8 στα 10 ορόσημα.

Σε 6 χρόνια η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη κυρίως στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, από 29% απώλεια είσπραξης ΦΠΑ το 2017 και έχει βρεθεί στην καλύτερη θέση της ΕΕ. Επιπλέον, η Ελλάδα κερδίζει την ενεργειακή της αυτονομία, παράγει περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται και εξάγει ενέργεια. Η μεγαλύτερη επιτυχία ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, είναι η μείωση της ανεργίας στο 8,2%, δηλαδή, 1,9 μονάδες μόνο πίσω από τον μ.ο. της ΕΕ.

Ο κ. Σκέρτσος μίλησε επίσης και για την θεσμική σύγκλιση με την ΕΕ τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον στις 10 χώρες της ΕΕ που ενσωματώνουν ταχύτερα τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Μίλησε για 40 κορυφαίες στιγμές του 2025 αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, από την πρώτη προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, τη μείωση του δημοσίου χρέους και την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τη μάχη με το βαθύ κράτος, την ψηφιακή μετάβαση, την πρόοδο στην άμυνα αλλά και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ειδική αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ, στη Δικαιοσύνη και στην Εκπαίδευση.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους και ετοιμάζει 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής

Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες Θεσμοθέτηση Νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομοσχέδιο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες δόμησης και την ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο Νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης εποπτείας Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου Νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΚΕΠΑ Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας Νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση

Νέες μειώσεις φόρων προεκλογικά και 30 μεταρρυθμίσεις & έργα

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε επίσης για 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2026, πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού, απλοποίηση των διαδικασιών του μητρώου ΜΙΤΟΣ, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στο Δημόσιο, ενίσχυση της άμυνας με παραλαβή νέων φρεγατών από τη Γαλλία, ανακαίνιση νοσοκομείων, προώθηση κρίσιμων έργων υποδομών, επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου σε 214 νέες μονάδες και νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για να παρακολουθούνται τυχόν αθέμιτες πρακτικές στην αγορά.

Προτεραιότητες εθνικής στρατηγικής για την περιφέρεια

Αναφορικά με το εθνικό πρόγραμμα για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων στενή συνεργασία με Περιφέρειες και Δήμους, έργα υποδομών, στήριξη του πρωτογενούς τομέα, διαχείριση υδάτων, Χωρικό Σχεδιασμό κ.α.. Σε πρώτο πλάνο για την προώθηση των 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης είναι η θεσμική θωράκιση με τη δημιουργία ειδικής γραμματείας για τις ορεινές περιοχές και κυβερνητική επιτροπή για τη νησιωτικότητα.

Αναφορά έγινε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ ενώ απαιτούνται άλλα 177 ορόσημα για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το 2026 θα είναι χρονιά δουλειάς, μεταρρυθμίσεων και προώθησης του κυβερνητικού έργου, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης ερωτηθείς σχετικά με τον προεκλογικό χαρακτήρα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Εξήγησε ότι η αυτοδέσμευση και το αποτέλεσμα θα αποτυπωθούν στις κάλπες.

Ερωτηθείς για τα ανοιχτά θέματα στην ενέργεια όπως το μοντέλο στήριξης της βιομηχανίας έναντι του υψηλού ενεργειακού κόστους που επωμίζονται, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σύντομα. Τόνισε επίσης ότι η διαχείριση των προκλήσεων στην ενέργεια θα γίνει μέσω δράσεων όπως το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ και οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν το 2025 και θα τεθούν σε τροχιά υλοποίησης το 2026, με επίκεντρο τη σύμβαση της Chevron που βαίνει προς επικύρωση και τις κινήσεις της Exxon.