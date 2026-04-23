Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση στα κόστη πρώτων υλών και στα μεροκάματα για νέα κτίρια

Σημαντική αύξηση 2,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης σε έργα κατασκευής νέων κτιρίων το α’ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η αύξηση ήταν 2,7%.

Σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ στην αντίστοιχη σύγκριση την προηγούμενη χρονιά η αύξηση ήταν 0,7%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,8% το α’ τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,6%. Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.