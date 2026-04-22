ΟΟΣΑ: Ο μέσος πραγματικός μισθός αυξήθηκε κατά 0,5% στη χώρα το 2025

Μείωση εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών που αντισταθμίζουν την αύξηση από τον φόρο εισοδήματος (0,54%) καταδικνύει η έκθεση Taxing Wages 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ, που αναφέρει επίσης ότι συνολική φορολογική επιβάρυνση των μισθών (από τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών) μειώθηκε σε μικρό βαθμό το 2025 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, για ένα εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό, η φορολογική επιβάρυνση ανήλθε στο 39,3% του κόστους εργασίας, μειωμένη κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εισφορές των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 0,36 ποσοστιαίες μονάδες και των εργοδοτών και κατά 0,34 αντισταθμίζοντας την αύξηση της επιβάρυνσης από τον φόρο εισοδήματος κατά 0,54%.Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών (17,9% του κόστους εργασίας) και των εργαζομένων (11%) είχαν μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση της φορολογικής επιβάρυνσης, συγκριτικά με τη φορολογία εισοδήματος (10,5%).

Οι κρατήσεις για την ίδια κατηγορία εργαζομένων για φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούν στο 26,1% των ακαθάριστων αποδοχών τους (12,7% για φόρο εισοδήματος και 13,4% ασφαλιστικές εισφορές).

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με έναν εργαζόμενο που παίρνει τον μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε κατά 0,11 ποσοστιαίες μονάδες πέρυσι στο 37,5%. Ο μέσος πραγματικός μισθός, μετά την αφαίρεση δηλαδή του πληθωρισμού, αυξήθηκε 0,5% στην Ελλάδα, περισσότερο από την αύξηση του μέσου προσωπικού φορολογικού συντελεστή (0,4%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση για εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό αυξήθηκε το 2025 κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες στο 35,1% του κόστους εργασίας, κυρίως λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, ενώ οι κρατήσεις στις αποδοχές του για φόρο εισοδήματος και εισφορές ανήλθε σε 25,1%.

Η επιβάρυνση για την παραπάνω κατηγορία μισθωτών αυξήθηκε σε 24 χώρες και μειώθηκε σε 11, ενώ έμεινε αμετάβλητη σε τρεις. Την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση είχαν το Βέλγιο (52,5%), η Γερμανία (49,3%) και η Γαλλία (47,2%), ενώ το χαμηλότερο η Κολομβία (0%) και η Χιλή (7,5%).Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με έναν εργαζόμενο που παίρνει τον μέσο μισθό, η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 0,46 ποσοστιαίες μονάδες στο 26,2% του κόστους εργασίας.