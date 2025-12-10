Μακρο-οικονομία

OOΣΑ: Στο 40,7% οι άμεσοι φόροι στην Ελλάδα – Χαμένα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογία στα κράτη - μέλη του, σχεδόν τα μισά φορολογικά έσοδα της χώρας προέρχονται από την κατανάλωση
Στις πέντε πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τη μεγαλύτερη έμμεση φορολογία κατατάσσεται η Ελλάδα, απέχοντας σημαντικά από τον μέσο όρο. Οι υψηλές εισπράξεις από ΦΠΑ – ενισχυμένες και από το κύμα ακρίβειας – καθώς και οι αυξημένοι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (όπως στα καύσιμα), ενισχύουν τα δημόσια έσοδα, αλλά παράλληλα επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογία στα κράτη – μέλη του, σχεδόν τα μισά φορολογικά έσοδα της χώρας προέρχονται από την κατανάλωση. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν και οι ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας το κόστος εργασίας. Μάλιστα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οκτώ χώρες όπου οι εισφορές εργαζομένων αποδίδουν στο κράτος περισσότερα έσοδα από τις εργοδοτικές, σύμφωνα με το ertnews.

Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι:

  • Το 2024 τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στο 39,8% του ΑΕΠ, πάνω από το 38,9% του 2023 και αρκετά υψηλότερα από το 34,1% του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στη 10η θέση ως προς τη φορολογική επιβάρυνση.
  • Περίπου το 40,7% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) (22,5% και 18,2% αντίστοιχα), έναντι 31,3% του μέσου όρου ΟΟΣΑ. Η χώρα κατατάσσεται 5η σε εξάρτηση από την έμμεση φορολογία.
  • Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιστοιχούν στο 28,8% των εσόδων, έναντι 25,5% στον ΟΟΣΑ, αυξάνοντας την πίεση σε εργαζόμενους και εργοδότες.
  • Ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί μόνο στο 15,5% των εσόδων, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,7%). Ενδεικτικά, στη Δανία το ποσοστό αγγίζει το 57,2%, ενώ στη Σουηδία 26,9%.
  • Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ξεπερνούν το 38% του ΑΕΠ, υψηλότερα από Γερμανία (38%), Ισπανία (36,7%) και Ηνωμένο Βασίλειο (34,4%).
  • Η φορολογική βάση στηρίζεται κυρίως σε μισθωτούς και συνταξιούχους, με τα έσοδα από ελεύθερους επαγγελματίες να υστερούν σε σχέση με άλλες χώρες.
  • Την περίοδο 2010 – 2024 η Ελλάδα είχε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στον ΟΟΣΑ, με άνοδο 7,4 μονάδων στο λόγο φόρων/ΑΕΠ – τρίτη μεγαλύτερη μετά Σλοβακία και Ιαπωνία, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης στα χρόνια των μνημονίων.

Βορράς και Νότος

Σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου. Οι σκανδιναβικές χώρες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά φόρων ως προς το ΑΕΠ – με τη Δανία να ξεπερνά το 45% – αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Στον αντίποδα, χώρες όπως το Μεξικό, η Χιλή και η Τουρκία διατηρούν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, περιορίζοντας όμως και τις παροχές προς τους πολίτες.

