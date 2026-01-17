Ουκρανία και ψύχος αυξάνουν τις τιμές ηλεκτρισμού στην Αν. Ευρώπη – Χαμηλότερη η επίδραση στην Ελλάδα

Η καταστροφή που έχει υποστεί το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας σημαίνει ότι εισάγει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από τις γειτονικές χώρες το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Euractiv, εντός του νέου έτους η Ουκρανία έχει εισάγει πάνω από 500 GWh ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή τις τριπλάσιες σε σχέση με τον Οκτώβριο.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι την τελευταία διετία η ΕΕ αναβάθμισε σε ένα βαθμό τις διασυνδέσεις της χώρας με τις υπόλοιπες της περιοχής, προκειμένου να μπορεί να αντισταθμιστεί η χαμένη εγχώρια ισχύς της.



Παρόλα αυτά, οι ειδικοί θεωρούν ότι οι γραμμές αυτές δεν λειτουργούν ακόμα στο μέγιστο, πράγμα που ίσως είναι μερικώς σκόπιμο, καθώς οι άλλες κυβερνήσεις δεν θέλουν να δουν ξέφρενη άνοδο στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές τους.

Ακόμα και έτσι, η επίδραση στις τιμές χονδρικής είναι εμφανής. Σε συνδυασμό με το εποχιακό ψύχος, υπήρξε τις τελευταίες ημέρες μια ανατίμηση που είναι ιδιαίτερα αισθητή στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης.

Ενδεικτικά, την Παρασκευή 16/1, η Ουκρανία είχε μια τιμή στα 237 ευρώ, η Ρουμανία 152, η Βουλγαρία 152 και η Σλοβακία 147. Συγκριτικά, στην Ελλάδα η χονδρική βρέθηκε στα 126 και στη Γερμανία στα 109, οπότε είναι φανερό πως η Ουκρανία “τραβάει” προς τα επάνω τις υπόλοιπες χώρες σε ένα βαθμό.

Στη χώρα μας το έτος ξεκίνησε με χαμηλές τιμές για την εποχή, της τάξης των 73 έως 102 ευρώ/MWh. Από τις 9 Ιανουαρίου, όμως, τα πράγματα άλλαξαν και είδαμε νούμερα από 85 έως 147 ευρώ.

Η χώρα μας έχει σταθερά εξαγωγικό πρόσημο το μήνα που διανύουμε, σε διαφορετική περίπτωση η χονδρική θα ήταν σαφώς υψηλότερη, αφού θα αγοράζαμε το ακριβότερο ρεύμα των άλλων βαλκανικών αγορών.