Παπασταύρου: ΑΙ και ενεργειακή μετάβαση εξαρτώνται από τον ορυκτό πλούτο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο Future Minerals Forum που διοργανώνει η Σαουδική Αραβία. Σήμερα (13.1.2025), ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συμμετείχε στην Υπουργική Συνάντηση για τους ορυκτούς πόρους με κεντρικό θέμα «Η αυγή ενός παγκόσμιου σκοπού: Ορυκτά για μια νέα εποχή ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση για τα ορυκτά έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών του κλάδου. Μεταξύ αυτών συμμετείχαν Υπουργοί και Υφυπουργοί Ενέργειας και Ορυκτών από συνολικά 90 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, η Αντιπρόεδρος Υποδομών της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανώτατα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και διεθνών οργανισμών, όπως ο ISO, καθώς και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Rio Tinto και Vale, οι οποίοι παρουσίασαν μελέτες και εμβληματικά έργα.

Η Υπουργική Συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο και τα αποτελέσματα της Συνόδου G20 για τους ορυκτούς πόρους, σε ζητήματα υποδομών και διαδρόμων ορυκτών, καθώς και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης.

Ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε τον ρόλο των ορυκτών και των σπάνιων γαιών στην ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα ορυκτά είναι το αθέατο θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής μετάβασης». Ο Υπουργός παρουσίασε τη δυναμική της Ελλάδας σε ορυκτούς πόρους και σπάνιες γαίες, κάνοντας αναφορά στη διαχρονική παράδοση και ιστορία της Ελλάδας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη, χαλκού και άλλων, ενώ φιλοδοξεί, μέσω της παραγωγής γάλλιου τα επόμενα χρόνια, να αποτελέσει τον μοναδικό προμηθευτή της Ευρώπης σε αυτό το σπάνιο ορυκτό. Υπενθυμίζεται ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο και στρατηγικό ορυκτό (CRM) σε τομείς όπως η τεχνολογία, η αεροβιομηχανία, η άμυνα και ψηφιακές εφαρμογές.

Επίσης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες του PTEC που επιτεύχθηκαν σε συνεργασία με την αμερικάνικη κυβέρνηση, όπως τον Κάθετο Διάδρομο, και επισήμανε ότι «η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της».

Το απόγευμα ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ Μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ. Βασικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, ενόψει των παγκόσμιων εξελίξεων, καθώς και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Η συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας γίνεται ακριβώς έναν χρόνο μετά από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, και την τότε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, επισφραγίζοντας έτσι τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια διμερών και διπλωματικών σχέσεων.

Το βράδυ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετέχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Υπουργός Οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ-Τζαντάν, στην εμβληματική αρχαία πόλη της Diriyah.