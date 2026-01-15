Παπασταύρου: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για Chevron – Μέσα στο α’ εξάμηνο η μελέτη βιωσιμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση με Σαουδική Αραβία

Για τις εξελίξεις που «τρέχουν» αυτό το διάστημα και αφορούν τους υδρογονάνθρακες, την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή αλλά και τους ορυκτούς πόρους αναφέρθηκε σήμερα (15.1.2025) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Σταύρος Παπασταύρου γνωστοποίησε ότι οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προχωρούν προς ψήφιση στη Βουλή. Μετά την ψήφιση, θα ακολουθήσουν γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, με στόχο αυτές να πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

Σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, όπου ο υπουργός συναντήθηκε με ηγέτες μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα και στις σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, υπογραμμίζοντας ότι «Ελλάδα και Σαουδική Αραβία διατηρούν διμερείς σχέσεις που μετρούν ήδη έναν αιώνα, γεγονός που αποτελεί «μια στέρεα βάση συνεργασίας».

Η Σαουδική Αραβία, όπως σημείωσε, αποτελεί παγκόσμιο ενεργειακό παίκτη, καλύπτοντας περίπου το 13% της παγκόσμιας ενεργειακής παραγωγής από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Παράλληλα, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο από το 2030 και μετά τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα με αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η φιλοδοξία της Ελλάδας είναι να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι αυτό το διάστημα γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο α’ εξάμηνο θα είναι έτοιμη η μελέτη βιωσιμότητας και πιθανώς και η χάραξη της γραμμής. «Η χώρα μας έχει προνομιακή γεωγραφική θέση, έχει υποδομές και σταθερότητα. Έχουμε καλές σχέσεις με τη Μέση Ανατολή που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε», ανέφερε.

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για τη σημασία των ορυκτών για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. «Η χώρα μας είναι πρώτη στο βωξίτη και φιλοδοξεί να παράγει και γάλλιο», σχολίασε, ενώ στάθηκε και στη σημασία των επαφών στη Σ. Αραβία για το εν λόγω θέμα.

Τέλος, ο υπουργός συναντήθηκε και με τον Έρικ Τραμπ του Trump Organization. Δήλωσε σχετικά ότι ο όμιλος πραγματοποιεί μεγάλα έργα στη Μέση Ανατολή, όπως ουρανοξύστες, και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Ευρώπη. «Προφανώς η Ελλάδα είναι ένας πιθανός προορισμός, όμως ο όμιλος είναι που θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.