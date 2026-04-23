Παπασταύρου: Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας και ΕΕ για τη στρατηγική σημασία της Μεσογείου

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε σήμερα (23.4.2026) με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Σταύρου Παπασταύρου και της Ντουμπράβκα Σουίτσα, επιβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη ότι η Μεσόγειος αναδεικνύεται σε χώρο αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, τόσο σε όρους ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης όσο και γεωπολιτικής σταθερότητας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η χώρα μας αποτελεί βασικό πυλώνα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής».

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει μια πιο συνεκτική και στρατηγική κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή. Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον ρόλο της χώρας μας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος, που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και μέσα από τις υποδομές LNG και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο, το GSI, το 3+1 καθώς και το East Med Gas Forum είναι συνεργασίες που εδραιώνουν την σταθερότητα στην περιοχή, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και συνεργασίας, και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαία Επίτροπος συνεχάρη την Ελλάδα, «για τον ολοένα και πιο ενισχυμένο ρόλο της ως βασικού ενεργειακού κόμβου. Η Ελλάδα οικοδομεί ισχυρές συνεργασίες στην περιοχή, αλλά και πέραν αυτής. Παράλληλα, σημειώνει σημαντική πρόοδο στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει «πολύ καλές επιδόσεις στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερες από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 23% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ξεπερνά το 50%».

Σε μια ιδιαίτερη γεωπολιτική περίοδο διεθνώς, με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να παραμένει τεταμένη, η κα Ντουμπράβκα Σουίτσα αναγνώρισε τον ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, σημειώνοντας ότι «Η Ελλάδα έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Η γεωγραφική της θέση και εμβληματικά έργα -όπως το GREGY ή η ηλεκτρική διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία- που συνδέουν την Ευρώπη με γειτονικές περιοχές, την καθιστούν φυσική γέφυρα ενεργειακής συνεργασίας. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση αγορών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προώθηση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή».