Παπασταύρου: Έρχονται νέα χωροταξικά σχέδια για τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία

Στον στόχο της κυβέρνησης για μια συνολική στρατηγική μετάβασης προς ένα νέο μοντέλο που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΠΕ), Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά αποκτά ένα συνεκτικό, ολιστικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού.

Όπως επισήμανε σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Σταύρος Παπασταύρου, η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό, την ενεργειακή πολιτική και την περιβαλλοντική προστασία.

Σύμφωνα με τον υπουργό για πρώτη φορά η χώρα αποκτά ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο επιχειρεί να βάλει τέλος στην αποσπασματική ανάπτυξη και στις αυθαιρεσίες, θέτοντας σαφείς κανόνες για κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει την ανάπτυξη με τη διαφάνεια, την ισονομία και τη μακροπρόθεσμη προστασία του φυσικού πλούτου.

Τρία νέα χωροταξικά σχέδια για τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που προωθούνται ταυτόχρονα για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα σχέδια αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο όπου η οικονομική δραστηριότητα συνυπάρχει με την περιβαλλοντική προστασία.

Στον τουριστικό τομέα, προβλέπεται αυστηρό πλαίσιο προστασίας της παράκτιας ζώνης, καθώς τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης δόμησης, με εξαίρεση μόνο έργα κοινής ωφέλειας, όπως προσβάσεις για ΑμεΑ και διαβάσεις για επείγουσες ανάγκες.

Πάνω από 50% των ηλεκτρικών αναγκών από ΑΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο, με πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι από το 2024 η χώρα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που, όπως ανέφερε, συνιστά ταυτόχρονα περιβαλλοντική επιτυχία αλλά και στοιχείο ενίσχυσης της εθνικής ισχύος και της ενεργειακής ασφάλειας.

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια στην εγκατάσταση έργων, προβλέποντας:

Απαγόρευση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura

Απαγόρευση αιολικών πάρκων σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων

Απαγόρευση εγκαταστάσεων σε εθνικούς δρυμούς και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών καταλληλότητας για αιολικές εγκαταστάσεις

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να παραμένει βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και ταχύτερη ανάπτυξη υποδομών

Στο πεδίο της ενεργειακής υποδομής, έγινε αναφορά και στην αποθήκευση ενέργειας, όπου ήδη έχουν ενταχθεί 32 MW στο σύστημα, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει τα 210 MW, με στόχο να αγγίξει τα 700–800 MW έως το τέλος του έτους.

Περιβαλλοντική πολιτική και Natura 2000

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, πρόσφατα εγκρίθηκαν δύο νέες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για περιοχές Natura 2000 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πρέβεζα και Άρτα.

Από το 2019 έχουν εγκριθεί μελέτες για 247 επιπλέον περιοχές, οι οποίες μαζί με τις 75 προηγούμενες φτάνουν τις 322 περιοχές από τις 446 συνολικά, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 75% του δικτύου Natura στην Ελλάδα.

Ο στόχος είναι μέχρι το 2026 να έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση για το σύνολο των περιοχών, ενώ παράλληλα προχωρούν και τα δύο μεγάλα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διεθνείς συνεργασίες και πρόγραμμα Antinero

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, αναφέρθηκε η ενίσχυση του ελληνογαλλικού άξονα για την προστασία των θαλασσών, μέσω κοινής πρωτοβουλίας που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συναντήσεων στο Παρίσι.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Antinero χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης για την προστασία των δασών, με αναφορά και στην αναγνώρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμβληματικό παράδειγμα ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.