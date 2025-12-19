Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αλλάζει με έργα και μεταρρυθμίσεις, όχι με λόγια»

«Η Ελλάδα από το 2019 αλλάζει με έργα και μεταρρυθμίσεις, όχι με λόγια» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ενισχύοντας την οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας τα εισοδήματα και την καθημερινότητα. Τα έργα απαιτούν πόρους, οι οποίοι χρειάζονται σωστή δημοσιονομική διαχείριση και σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας, μέσα από έργα και μεταρρυθμίσεις, αποτελεί το επίκεντρο του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, το οποίο ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο από το αντίστοιχο της προγραμματικής περιόδου 2021-2025. Παράλληλα, το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει πόρους ύψους 14,6 δισ. ευρώ για το 2025 και 16,7 δισ. ευρώ για το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

«Θα πιάσουμε όλους τους οικονομικούς στόχους, και ταυτόχρονα, διεκδικούμε ακόμα περισσότερους πόρους. Τώρα ξεκινά η διαπραγμάτευση για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, χρονική περίοδος που δεν έχει συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο. Ως Ελλάδα, θέλουμε να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου και τα επιπλέον κονδύλια να λειτουργήσουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο κ. Παπαθανάσης, ανέφερε ότι το 2025 θα απορροφήσουμε 4,9 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παράλληλα, αναρωτήθηκε γιατί άραγε ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ανάλογους πόρους, αλλά και γιατί η αντιπολίτευση σήμερα, δεν υπερψηφίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα, αυτή για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

«Από τη μια ζητάτε τη συνεννόηση και από την άλλη δεν ψηφίζετε. Η Ελλάδα πάει μπροστά. Πιστεύουμε ότι με την ορθή δημοσιονομική πολιτική, με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, με τη στήριξη στους εργαζομένους, με τη δημιουργία ανταγωνισμού, θα πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε και ζητούν οι συμπολίτες μας. Μια Ελλάδα με χαμηλή ανεργία, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε.