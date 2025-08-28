Παπαθανάσης: Παρεμβάσεις και επενδύσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του στη ΔΕΘ

Παρεμβάσεις και επενδύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στην εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων», στο πλαίσιο παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ.

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στο σύνολο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, δίνοντας έμφαση στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κεντρική Μακεδονία, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτό που οδήγησε στην υλοποίηση όλων των έργων που πραγματοποιήθηκαν, αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και όλων όσα ανακοινώνονται και θα ακολουθήσουν. Η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική με δημοσιονομική συνέπεια και κοινωνικό πρόσημο είναι αυτή που οδηγεί στην υλοποίηση των έργων χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότησή τους. Δεν υλοποιούμε τα έργα μεταφέροντας χρέος στις επόμενες γενεές, αλλά μέσα από την ανάπτυξη. Δεν προκύπτει το αποτέλεσμα μέσα από τη φορολόγηση των πολιτών, καθώς έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι. Το αποτέλεσμα προκύπτει χάρη στην ανάπτυξη και στη σωστή δημοσιονομική πολιτική, όπως αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας», τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης.

«Το 2019, όταν η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είχε ύψος 5,4δισ. ευρώ. Φέτος, έχει 14,6 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 170%. Και το 2026 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 16, 9 δισ ευρώ, δηλαδή θα είναι αυξημένο κατά 212%», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπαθανάσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ήδη κατευθύνθηκαν 2,7 δισ. ευρώ, προερχόμενα από το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Μόνο από το ΕΣΠΑ 2021-2027, η Κεντρική Μακεδονία έλαβε 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 60,8% περισσότερους πόρους σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, χάρη στη διαπραγμάτευση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στην Ε.Ε, διαπραγμάτευση που μεταξύ άλλων, οδήγησε και στην έναρξη του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δις. ευρώ, σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, μέσω του ΕΣΠΑ και ειδικά από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 602 δημόσια έργα προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ύψους 200 εκ. ευρώ, καθώς και το Πρόγραμμα Interreg 2021-2027, με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται πάνω από 199 έργα ύψους 600 εκ. ευρώ που γίνονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, έργα που αφορούν στην Υγεία, τις υποδομές, τον Πολιτισμό, την καθημερινότητα του πολίτη. Την ίδια στιγμή, από το ΤΑΑ ενισχύονται 68 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενώ, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τον βραχίονα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της διεύρυνσης της πρόσβασης αυτών στα τραπεζικά ιδρύματα, και στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν δοθεί 258,5 εκατ. ευρώ μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», στο πλαίσιο του οποίου οι ωφελούμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ανέρχονται ήδη στους 1427, με συνολικό προϋπολογισμό 173 εκ. ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη δοθεί 2265 δάνεια αξίας 261.875.755 ευρώ.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος των έργων μέσω ΣΔΙΤ, τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα δικαστικά Μέγαρα, οι σχολικές μονάδες και βεβαίως το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένα νοσοκομείο που θα αποτελέσει πρότυπο όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά για το σύνολο των Βαλκανίων.

«Τα λόγια φεύγουν, τα έργα μένουν, τα έργα χρειάζονται πόρους, οι πόροι χρειάζονται ισχυρή οικονομία. Αυτή είναι η λογική που διέπει την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα συνεχίσουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα», κατέληξε στην παρέμβασή του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.