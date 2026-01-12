Παπαθανάσης: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Πρόσκληση υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με τίτλο «Έργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Λιμνών και Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Μεγαλόπολης». Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης, η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που έχει διατεθεί για την ένταξη έργων στην πρόσκληση αυτή φτάνει τα 16,9 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις συγκεκριμένες περιοχές.

Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας» του Προγράμματος ΕΣΠΑ – ΔΑΜ και σε πρώτη φάση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα ακόλουθα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού: