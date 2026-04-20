Παπαθανάσης: Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 φέρνει μετρήσιμη ανάπτυξη και ισχυρές επενδύσεις σε όλη τη χώρα

Στην εκδήλωση στο Ζάππειο με τίτλο «Πρόοδος που μετριέται – Μέλλον που χτίζεται», ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε την πρόοδο των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, δίνοντας έμφαση στο μετρήσιμο αποτύπωμα των ευρωπαϊκών πόρων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Όπως τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απορρόφηση κονδυλίων, ενώ επισημάνθηκε ότι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 δεν χάθηκε κανένα ευρώ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, με ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ σε κρίσιμες προτεραιότητες όπως η στέγαση, η κοινωνική συνοχή, η πράσινη μετάβαση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι μέσω παρατάσεων επιλεξιμότητας έως το 2030 και επιπλέον χρηματοδοτήσεις, ενώ εγκρίθηκε και δράση περίπου 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (4,6 δισ. ευρώ με υπερδέσμευση), που στηρίζει την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα από δράσεις όπως το «Ερευνώ – Καινοτομώ», το «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» και το «Παράγουμε στην Ελλάδα». Αντίστοιχα, το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (4,5 δισ. ευρώ) χρηματοδοτεί πολιτικές απασχόλησης, κατάρτισης, μαθητείας και κοινωνικής στήριξης, καθώς και παρεμβάσεις όπως το 1555 και προγράμματα για ανέργους και ευάλωτες ομάδες.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (5,7 δισ. ευρώ με υπερδέσμευση) χρηματοδοτεί έργα όπως το «Εξοικονομώ», αντιπλημμυρικά έργα, αστικές αναπλάσεις, μονάδες ανακύκλωσης, τα νέα θαλάσσια πάρκα και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας όπως ποδηλατόδρομοι και ηλεκτρικά ποδήλατα. Σημαντική είναι και η συμβολή του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας (713 εκατ. ευρώ) με έργα όπως το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και την προμήθεια νέων πυροσβεστικών μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Μεταφορές» (έως 4,1 δισ. ευρώ με υπερδέσμευση) χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομών, όπως τη Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας, την ανανέωση στόλου λεωφορείων μηδενικών εκπομπών, σιδηροδρομικά έργα, οδικούς άξονες και συνδέσεις λιμανιών, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και τη συνδεσιμότητα της χώρας.

Τέλος, τονίστηκε ο ρόλος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με συνολικούς πόρους άνω των 2,1 δισ. ευρώ, που στηρίζουν επενδύσεις και υποδομές σε περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης, το ΕΣΠΑ δεν αποτελεί απλώς χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά «συμβόλαιο ανάπτυξης» για μια πιο ισχυρή, σύγχρονη και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα, με βασική προτεραιότητα να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.





